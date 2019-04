L’État cherche 600 Vaudois pour aider les plus faibles

Le mot «curateur» a longtemps fait figure d’épouvantail dans le canton. De nombreux Vaudois se sont retrouvés contraints de s’occuper de concitoyens malades ou âgés qui n’arrivaient plus à gérer leurs affaires. La curatelle forcée, une spécificité vaudoise, appartient toutefois au passé. À la suite de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2018, 1800 volontaires sont en action, chargés des cas légers. Les cas lourds sont réservés à cent professionnels employés par l’État.

Le recrutement continue

«L’an dernier, nous avions fixé l’objectif de recruter entre 350 et 400 curateurs volontaires pour 2019», rappelle Béatrice Métraux, cheffe du Département des institutions et de la sécurité (DIS), qui ajoute: «L’objectif a été largement atteint puisque nous avons pu nommer 529 curateurs le 1er janvier après les avoir formés.» Les autres proviennent de l’ancien régime de la contrainte. La situation s’était déjà assouplie et, finalement, seuls 17 curateurs forcés ont décidé de profiter de la réforme pour mettre fin à leur tâche. Cette satisfaction n’est pas synonyme de repos. En raison de la croissance et du vieillissement de la population, ainsi que de l’inévitable roulement des volontaires, le besoin en recrutement est estimé à 600 par an. Une campagne débutera au mois de mai.

Des femmes, des actifs

Qui sont ces curateurs volontaires? Un sondage réalisé par l’institut MIS Trend auprès de 877 personnes, soit à peu près la moitié de l’effectif total, montre que les femmes sont majoritaires, à raison de 59%. Les actifs, notamment les 50-59 ans qui occupent une part de 29%, sont les plus nombreux. Ces volontaires exercent principalement des professions de l’administration et de la finance, ce qui correspond aux compétences principalement recherchées. La surprise vient des plus de 60 ans, moins représentés qu’attendu: «Nous pensions attirer davantage de jeunes retraités», relève Katiuska Stekel Diviani, cheffe de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles ad interim. Elle a remplacé Frédéric Vuissoz, parti à la tête du Service de protection de la jeunesse (SPJ), également ad interim, après la mise à l’écart de Christophe Bornand. Les volontaires sont motivés à 57% par l’idée d’apporter de l’aide à des citoyens fragilisés. Le Canton est ainsi conforté dans son choix de ne pas professionnaliser les curatelles comme l’ont fait d’autres cantons: «L’image a changé. Accepter une curatelle, ce n’est plus une corvée mais un acte citoyen, une marque de solidarité», estime Eric Kaltenrieder, président du Tribunal cantonal.

Une tâche chronophage

Les curateurs volontaires sont-ils satisfaits de leur tâche, de l’encadrement et de la formation qu’ils reçoivent? Une première réponse positive apparaît au chapitre «avenir» du sondage: 81% des curateurs volontaires seraient prêts à accepter des mandats supplémentaires. Et 90% sont d’accord de rempiler au-delà du délai légal d’un mandat, soit quatre ans. Dans le détail (voir l’infographie ci-dessous), un point représente une difficulté, jusqu’à rassembler un quart de mécontents: le temps pris par la tâche, qui surprend. Combien le curateur novice doit-il programmer d’heures en moyenne? L’État ne peut pas répondre: «Nous prenons la question dans l’autre sens en demandant combien de temps les volontaires ont à disposition. La tâche prend plus de temps en début de mandat», relève Katiuska Stekel Diviani.

Un puits sans fond?

L’État devra-t-il engager des centaines de curateurs volontaires chaque année pour l’éternité? L’objectif de 600 recrutements est fondé sur les projections démographiques actuelles. En outre, un millier de nouveaux mandats de curatelle sont attribués chaque année. D’autres disparaissent mais un effort sera mis sur des mesures en amont, comme l’emploi des directives anticipées, afin de diminuer le nombre de nouveaux dossiers. (24 heures)