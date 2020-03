L’État en appelle à la responsabilité de chacun

Parmi les onze personnes atteintes du coronavirus sur le territoire vaudois, l’une est morte dans la nuit de mercredi à jeudi, donnant au canton le triste privilège d’enregistrer le premier décès du pays. Il s’agit d’une dame de 72 ans, déjà atteinte dans sa santé avant l’infection. Elle avait été recensée parmi les premiers cas contaminés, «probablement par quelqu’un venu d’Italie».

En conférence de presse, jeudi après-midi au Château cantonal, le patron du CHUV, Philippe Eckert, a relaté que la malade avait été prise en charge mardi dans le secteur dédié de l’hôpital où les conditions protègent à la fois les patients et le personnel. Après que son état s’est stabilisé, une dégradation brutale a mené à son décès. Les deux antiviraux administrés n’ont pas permis de la sauver.

Nouvelle étape franchie

Selon le médecin cantonal, Karim Boubaker, l’épidémie de coronavirus franchit une nouvelle étape à laquelle «on s’attendait». «Notre situation ne diffère pas de celle d’autres cantons, où les personnes infectées le sont par d’autres situées sur place», poursuit-il. En général, bien qu’il n’y ait pas encore d’étude à ce stade, les contaminations se font dans le cadre de la famille ou par des personnes «assez proches».

L’heure d’un «changement de paradigme» est arrivée. Les ressources sont désormais dédiées en priorité aux personnes à risque. Tant en matière de prévention qu’en termes de soins, il y a, dit encore Karim Boubaker, «un gros travail» à opérer.

Il s’agit autant d’organiser le système sanitaire de lutte contre le virus, d’aller soigner les gens, autant que faire se peut, là où ils sont, que de conscientiser la population. Le médecin cantonal en appelle à la responsabilité de chacun: «Les personnes infectées mais ne courant pas de risque majeur doivent se rendre compte du danger qu’elles font courir aux populations vulnérables.» Si elles contractent la maladie, elles doivent rester chez elles jusqu’à leur rétablissement complet.

Les personnes à risque, quant à elles, sont appelées à éviter les lieux publics et les grands rassemblements. Elles ont en général plus de 65 ans et souffrent d’hypertension, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires chroniques ou de maladies et thérapies qui affaiblissent le système immunitaire, en cas de cancer notamment.

Dans le fil des récentes déclarations de son collègue Philippe Leuba (lire encadré), la ministre cantonale Béatrice Métraux rappelle que Vaud s’aligne sur les décisions du Conseil fédéral, sans en faire plus, sans en faire moins.

S’il est clair que les réunions de plus de 1000 personnes sont interdites, celles comptant un nombre inférieur de participants peuvent avoir lieu. Mais les conditions-cadres doivent être «observées». Les organisateurs s’informent auprès de l’État, qui se tient à disposition pour conseiller quiconque veut monter une manifestation.

Liberté de mouvement

«Par exemple, illustre Béatrice Métraux, une journée portes ouvertes en EMS sera déconseillée. Pour une soirée de gym, ce serait oui, à condition qu’il ne s’agisse pas de la gym des aînés. Nous avons des échanges au sujet des risques, mais en dernier lieu, c’est à l’organisateur de décider.» Les écoles, les gares, les commerces ne sont pas concernés: «La liberté de mouvement ne doit pas être entravée.»

Les autorités sanitaires ne se font pas d’illusions sur la propagation du virus: «Ce que nous voulons, c’est aplatir la courbe épidémique pour que la transmission du virus se fasse le plus lentement possible et qu’on arrive à protéger les plus vulnérables», indique Karim Boubaker. Depuis jeudi, une zone destinée à l’accueil des patients en quête de dépistage, séparée des urgences, a été ouverte au CHUV. Les autres hôpitaux suivront.

On en est là. Pour l’instant, le système sanitaire fait face. Mais la communauté médicale se prépare. Les étudiants de fin d’année, les retraités et les médecins de cabinet pourraient être appelés en renfort. La Société vaudoise de médecine est déjà en contact avec les autorités.

Ruiz, Leuba et le «flou»

Les mots de Philippe Leuba au «19h30» de RTS1 mercredi provoquent une mise au point – un peu solennelle – de sa collègue Rebecca Ruiz, avant les questions des médias, jeudi: «Le gouvernement vaudois tient ici à rappeler son appréciation globale de la situation sanitaire et à apporter quelques précisions, dit la ministre de la Santé. Les autorités fédérales considèrent la situation comme sérieuse et ont pris des mesures exceptionnelles en conséquence […]. Le Conseil d’État ne remet nullement en cause cette appréciation, ne la minimise évidemment pas et continuera de suivre les décisions [de Berne]…»

Mais qu’a dit donc Philippe Leuba mercredi? «La Confédération est-elle allée un peu trop loin?» demande le présentateur. «Je ne sais pas», répond le ministre de l’Économie. «À vous écouter, on a l’impression que vous pensez que oui.» «Non, je me fie à ce que l’Office fédéral de la santé publique a décrété, je constate que toute une série de chefs d’entreprises, de Cantons, vont au-delà des recommandations de la Confédération et d’une certaine manière alimentent la psychose collective.» La marge de manœuvre des Cantons génère «un flou artistique», dit-il.

Mais, rétorque Rebecca Ruiz jeudi, cette marge permet au Canton d’avoir des «pratiques de précaution», des «mesures cantonales de protection de la population» et de faire preuve de «proportionnalité dans l’application des dispositions fédérales».

Enfin, Philippe Leuba affirme que, hors populations à risque, «quand on est atteint par le coronavirus, on en guérit en 4 à 5 jours au travers d’une prise de Dafalgan comme pour n’importe quelle grippe». Interrogé jeudi sur cette affirmation, le médecin cantonal Karim Boubaker nuance et corrige: «C’est vrai que pour plus de 80% de la population, la guérison sera assez simple et rapide. Quand on a un symptôme grippal, on utilise habituellement un médicament pour faire tomber la fièvre et les douleurs, mieux supporter la grippe, mais ça ne guérit pas.» J.C.