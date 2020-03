L’État enterre les lotos du Casino, qui riposte

Dès l’année prochaine, une société à but lucratif n’aura plus le droit d’organiser de lotos en Suisse. C’est une conséquence de la nouvelle loi sur les jeux d’argent, votée en 2018. Et selon le Conseil d’État, l’interdiction sera aussi valable pour le Casino Barrière de Montreux.

Le gouvernement cantonal l’a écrit dernièrement dans sa réponse à une interpellation de la députée socialiste Amélie Cherbuin. «La nouvelle loi s’oppose à ce que des structures qui ne poursuivent pas un but d’utilité publique puissent organiser des lotos», indique le Conseil d’État. Il poursuit: «Ainsi, le Casino Barrière de Montreux est également concerné par cette interdiction.»

Pas certain

Frédéric Rérat, le chef par intérim de la police cantonale du commerce, ajoute que le Casino ne pourra pas être mandaté par des sociétés locales (associations, clubs de foot, etc.) pour organiser un loto. Mais rien ne les empêchera de louer une salle du Casino pour y organiser elles-mêmes un loto.

Alors, finis les lotos organisés par le Casino? Pas certain. Tant l’État que le Casino expliquent ne pas en avoir discuté. Mais Jérôme Colin, le directeur du Casino, estime que l’interdiction ne le concernera pas. «Nous organisons des lotos gratuits, en pure perte, et nous ne demandons rien à nos clients pour y jouer», explique-t-il.

Selon Jérôme Colin, entre 300 et 400 joueurs y participent, avec des gains comme des bons pour des dîners, des entrées gratuites à la piscine, des points pour les membres du Club Barrière, etc. «Si nous faisions payer la participation, nous tomberions sous le coup de la loi, précise le directeur. Notre objectif est de générer du trafic dans notre établissement, en proposant à tout le monde de venir.»