L’Etat renforce les subsides aux primes maladie

Aides

Les augmentations prévues

Les modifications suivantes enteront en vigueur le 1er janvier 2018:

-le revenu déterminant ouvrant le droit à un subside des adultes de 26 ans et plus qui vivent seuls augmentera de 47000 à 50000 fr.

-le revenu déterminant ouvrant le droit à un subside des adultes sans enfants de 26 ans et plus et qui vivent en couple augmentera de 69000 à 72500fr.

-Le subside maximum des enfants de moins de 19 ans passera de 93 à 100 fr.

- Le revenu déterminant applicable permettant d’allouer aux enfants un subside au moins égal aux 50% de la prime est relevé de 58000 à 63000 fr.

- Hausse des subsides applicables aux bénéficiaires du revenu d’insertion permettant de s’assurer sans part à charge avec une franchise à 2500 fr.



A partie du 1er septembre 2018,un subside complémentaire sera introduit pour permettre de plafonner à 12% le poids des primes sur le budget des ménages. Pour avoir droit à cette prestation, la prime moyenne avec une franchise moyenne devra dépasser les 12% du revenu net du ménage. Le 1er janvier 2019, ou quand le paquet fiscal vaudois entera en vigueur, le seuil sera abaissé à 10% du revenu net du ménage.