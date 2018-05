L’Etat se fâche contre le nouvel horaire des CFF

Y aura-t-il des trains supprimés entre Lausanne et Genève en 2019? Oui, si l’on en croit Nuria Gorrite. Non, selon les CFF. Ce sont les deux réponses qui ressortent à la lecture du projet d’horaire 2019 que les CFF ont publié lundi sur Internet, mis en consultation jusqu’au 17 juin.

C’est une conseillère d’État au ton ferme qui a ouvert les feux lundi matin. Elle a publié un communiqué dénonçant une «surprise de taille» et un «affaiblissement» de l’offre ferroviaire. Mais les CFF ne font pas la même lecture de cet horaire, d’ailleurs incompréhensible pour un voyageur lambda. L’État et l’entreprise se rejoignent sur un point: l’offre s’adaptera aux chantiers du projet ferroviaire Léman 2030.

Lausanne-Genève: deux lectures d’un même horaire

Selon le communiqué de l’État de Vaud, certains trains entre Lausanne et Genève seront supprimés en soirée, notamment des correspondances qui s’arrêtent actuellement dans les grandes gares. Résultat: cela «obligera les voyageurs à se rabattre sur des trains s’arrêtant plus souvent ou à multiplier les correspondances». Le temps de parcours pourrait s’allonger jusqu’à huit minutes. Selon les services de Nuria Gorrite, cela concernerait chaque soir sept trains entre Lausanne et Genève et six trains entre Genève et Lausanne, du lundi au jeudi.

Lundi après-midi, ce sont les CFF eux-mêmes qui se sont exprimés, sollicités par «24 heures». Ils soulignent que la version publiée sur Internet date de mars et qu’elle a pu bouger. Ainsi Jean-Philippe Schmidt, l’un des porte-parole romands des CFF, parle d’un «maintien de l’offre actuelle en soirée, avec le même nombre de trains qu’actuellement» sur l’axe Lausanne-Genève. Mais il note une modification: «Certains trains en soirée s’arrêteront plus souvent et auront un temps de parcours allongé de quelques minutes.»

Lausanne-Zurich: un projet modifié, puis remodifié

Autre objet de contentieux: la ligne Lausanne-Zurich, là aussi en soirée. Selon l’État de Vaud, les trains de Zurich ne circuleront que jusqu’à Fribourg après 18 h 30. Les passagers qui voudront relier Zurich aux bords du Léman devront donc changer de trains en cours de route.

«Dans l’horaire publié, il était prévu des modifications en soirée sur les lignes Lausanne-Fribourg et Lausanne-Bienne, explique Jean-Philippe Schmidt. Les CFF ont trouvé la semaine dernière des solutions qui permettront de maintenir l’horaire actuel malgré les travaux planifiés sur cet axe.» Et il ajoute: «Le dernier départ sans changement de train pour Lausanne depuis Zurich dans l’horaire 2019 est à 21 h 30.»

La suite: des discussions entre l’État et les CFF

Nuria Gorrite reste néanmoins prudente. Elle souligne que des adaptations ont toujours été trouvées avec les CFF lors de ce genre d’annonces, comme pour la fermeture de la ligne Lausanne-Puidoux cet été. Elle veut désormais discuter avec la direction des CFF. «Mais l’ampleur des suppressions annoncées pour 2019 nous paraît sans lien avec l’ampleur des travaux, ajoute-t-elle. Il y aura des pics de travaux, il n’y a donc pas de raisons que ces suppressions soient effectives sur toute l’année. Nous avons besoin de comprendre pourquoi les CFF ont choisi de péjorer l’offre de manière systématique. Il est important de trouver des alternatives, comme le maintien de certains trains hors des périodes de travaux.»

(24 heures)

Le projet d’horaire 2019 est disponible sur le site www.projet-horaire.ch