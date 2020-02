L’État va lutter contre le gaspillage alimentaire

L’ancien député Vert’libéral François Pointet, devenu conseiller national cet automne, avait demandé dans un postulat que l’État révise à la baisse ses exigences de fraîcheur dans le domaine de la redistribution des invendus par des associations caritatives. Son objectif était d’apporter sa pierre à l’édifice encore fragile de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Il a remporté une demi-victoire mardi avec la prise en considération partielle de son texte, renvoyé à l’unanimité au Conseil d’État. Ce dernier devra rendre un rapport sur l’opportunité de permettre davantage de redistribution d’invendus, en particulier pour ce qui concerne les mets préparés et non consommés comme ceux que produisent le CHUV ou des structures similaires.

Un intérêt aussi sanitaire

Claire Richard, cheffe de groupe, s’est exprimée mardi au nom de son collègue, jugeant que cette «action de bout de chaîne» méritait d’être étudiée: «Il existe un flou sur la réglementation en matière de distribution de mets non consommés qu’il s’agit de dissiper.»

L’autre demande rescapée de l’examen de la commission consiste à favoriser l’information auprès des organisations caritatives «dont les processus de travail sont vérifiables et de qualité». Un guide des bonnes pratiques existe, rédigé par les chimistes cantonaux.

«Un flou sur la réglementation qu’il s’agit de dissiper» Claire Richard, présidente du groupe Vert’libéral au Grand Conseil

Simple en apparence, toute cette activité doit être réglementée dans l’optique de valoriser la nourriture qui coûte beaucoup d’énergie à produire, mais aussi dans l’intérêt sanitaire des consommateurs. Par la voix de Claire Richard, François Pointet s’est dit conscient de la difficulté d’arbitrer entre une volonté de distribuer davantage et la nécessité de protéger la population.

À l’origine, le député aurait également voulu que la question des dates limites soit revue par le Canton. Mais il lui a été répondu que les règles étaient fédérales et qu’il ne pouvait pas y avoir une politique par canton. Lors des travaux de la commission, la crainte d’une dérive potentielle de distribution de produits périmés aux pauvres a également été émise.

La lutte contre le gaspillage alimentaire fait l’objet de plusieurs campagnes et actions aux niveaux national, cantonal et communal, sans oublier le secteur associatif et privé. Cette part importante du combat contre les émissions inutiles de gaz à effet de serre souffre encore de ne pas être coordonnée. À cet égard, les travaux de la commission ont évoqué la pertinence qu’il y aurait à monter une centrale cantonale des invendus. Une bonne idée, peut-être.