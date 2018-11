L’État veut reprendre la main face aux géants du Net

«On ne s’interroge pas sur les risques»

Experte internationale en cybersécurité, la professeur de HEC a un avis mitigé sur l’événement qui s’est tenu jeudi.

Solange Ghernaouti,experte en cybersécurité







Que vous inspire cette journée dédiée à la géoinformation?



Faire des actions de sensibilisation sur ce qui est en train de se faire dans ce domaine est une bonne chose. Mais ces opérations visent surtout à faire accepter un projet à la population. Le but est de convaincre, en insistant sur le fait qu’il n’y a pas d’autre solution.



De quel «projet» parlez-vous?



Il y a toujours plus d’informatisation, d’automatisation des processus, de surveillance et de contrôle informatisés. La transition numérique s’accélère dans tous les domaines: il n’y a plus un seul espace qui ne soit pas concerné par les systèmes d’information.



En quoi ce «tout numérique» est-il un problème?



Le problème, et c’est à ce titre que je dis qu’il s’agit de convaincre et de mobiliser la population, est que l’on a affaire à un développement économique très particulier et pour lequel il n’y aurait pas de voie alternative. Il semble que dans cette journée, la dimension critique et celle liée aux risques et à la sécurité ne sont pas présentes. Quid des vulnérabilités, des dysfonctionnements et des usages abusifs, détournés ou criminels?



Concrètement, quel argument pourrait-on opposer à cette déferlante de la numérisation?



Analyser la situation ens’interrogeant sur les opportunités pour la société est positif. Mais l’analyse des risques sur le plus long terme ainsi qu’une approche prospective ne sont pratiquement jamais réalisées. Il y a bien entendu des avantages en termes de rationalisation et de performance économiques et aussi de nouveaux services à la population. Mais les risques pour la société, la Ville ou l’État à long terme ne sont pas appréhendés. Certains franchissent la prochaine marche d’informatisation en se réjouissant du bénéfice économique à court terme, sans jamais regarder où mène l’escalier. Ainsi par exemple, une des conséquences d’une ville dite intelligente, est généralement que toutes les données dont a besoin l’autorité publique sont dans les mains du secteur privé. On est en train de privatiser ce qui était culturellement et historiquement public.



Vouloir tout numériser ne revient-il pas à augmenter notre vulnérabilité?



Les menaces sont effectivement de plus en plus importantes. Lorsque tout est interconnecté, il y a des risques en cascade à effet domino. La dépendance informatique est en réalité une double dépendance: celle aux infrastructures informatiques qui, à leur tour, ont besoin d’infrastructures énergétiques qui ont besoin d’informatique pour fonctionner. On complexifie le problème alors que cette complexité n’est pas maîtrisée.

La problématique de la géoinformation est indissociable des infrastructures critiques dont toutes nos activités dépendent: à qui appartiennent les données, qui gère, qui sécurise, qui paie?