L’affaire de la tente écrasée prendra un tour politique

Dimanche 4 mars, peu après minuit, un chauffeur de dameuse a eu la peur de sa vie, sur le domaine skiable de Verbier. Il s’est arrêté in extremis en touchant une tente installée en bordure de piste. Bilan? Une blessure légère pour son occupant, un homme de 38 ans installé dans le canton de Vaud.

La situation est ubuesque. Comment ce randonneur à skis a-t-il pu avoir l’idée de camper sur une piste où les dameuses circulent chaque soir? Quelles conséquences pour cet homme, dont l’attitude est raillée ou fustigée sur les réseaux sociaux? Elles pourraient être limitées. Mais pourraient être plus lourdes pour le conducteur de l’engin. En effet, «les chauffeurs de dameuse sont soumis à la loi sur la circulation routière (LCR), indique Éric Balet, administrateur de Téléverbier et vice-président de Remontées mécaniques suisses. Dès qu’ils mettent en route leur machine, ils en sont responsables.» Et de citer en exemple le décès d’une skieuse vaudoise alcoolisée à Thyon en 2008, écrasée par une dameuse. «Le machiniste avait écopé de jours-amendes avec sursis», rappelle le Bagnard.

Le chauffeur de Verbier devra prouver qu’il ne pouvait en aucun cas éviter le campement du Vaudois. Éric Balet se dit plutôt confiant: «Les premiers rapports de police semblent aller en ce sens.» «Mais quoi qu’il en soit, notre employé reste choqué, ajoute le directeur de Téléverbier, Laurent Vaucher. Dans un accident de la route, même lorsqu’on n’est pas fautif, on s’interroge.»

L’affaire prendra un tour politique: «Elle montre bien le problème que pose l’application de la LCR en de telles circonstances. Nous voulons faire en sorte que nos chauffeurs puissent travailler en toute sérénité, sans avoir à se soucier de la présence de randonneurs sur le domaine skiable. Nous analysons la question avec un juriste pour trouver la meilleure solution.»

Porte-parole de la police cantonale valaisanne, Stève Léger précise que de tels accidents restent très rares: «En dix ans et dans tout le Valais, nous avons connu deux cas de blessures de skieur par un engin de damage sur une piste fermée.» Les domaines skiables multiplient les panneaux pour rappeler aux skieurs les dangers qui les guettent après la fermeture des pistes, et notamment la présence de câble tractant les dameuses dans les pentes les plus raides. «Le problème est qu’en Suisse il n’est pas possible de les exclure des domaines skiables la nuit», observe Laurent Vaucher. Qui rappelle que de nombreuses stations réservent régulièrement des pistes pour le ski nocturne, à l’abri des dameuses. (24 heures)