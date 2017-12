L’agriculture au chevet des abeilles

La survie des abeilles préoccupe les cantons de Vaud et du Jura ainsi que le Jura bernois. Ils participeront dès janvier 2018 à un projet mené par la Fondation rurale interjurassienne et Prométerre, dont le but est d’améliorer les conditions d’existence de ces infatigables butineuses. «La population des abeilles est en diminution depuis plusieurs années partout sur la planète, ce qui n’est pas sans conséquence pour la production agricole mondiale. Près de 35% de celle-ci sont en effet attribués à l’activité des pollinisateurs», explique Jean-Paul Lachat, chef du Service de l’économie rurale du Canton du Jura.

Pour pallier cette situation, trois types de mesures seront mis en place par des agriculteurs volontaires. La première: fournir aux abeilles plus de ressources en nourriture, en retardant par exemple la fauche dans les prairies temporaires. La seconde consistera à leur offrir plus d’habitats, en mettant notamment à disposition un ou plusieurs emplacements pour ruchers à l’année. La dernière sera de créer et d’entretenir des structures de nidification pour les abeilles sauvages et développer des pratiques agricoles respectueuses. Comme renoncer à l’usage des néonicotinoïdes en traitement de semences ou renoncer aux insecticides sur les cultures fleuries.

Si toutes les mesures sont mises en place, le coût du projet «Agriculture et pollinisateurs» s’élèvera à 16,5 millions, dont 13,5 millions octroyés aux agriculteurs qui voudront bien tester ces mesures afin de compenser les pertes de rendement. Le reste sera dépensé pour le suivi scientifique, le monitoring et l’administration. Selon les résultats obtenus, après huit ans de test, les mesures les plus efficaces pourront être reprises par la Confédération et proposées à l’ensemble des exploitants suisses. (24 heures)