L'année académique menacée

À l’image de Florian, inscrit en première année de physique à l’EPFL, les étudiants des hautes écoles vaudoises, Université de Lausanne et école polytechnique en tête, sont inquiets. Les efforts qu’ils fournissent depuis des mois paieront-ils ou seront-ils réduits à néant par la pandémie qui paralyse le pays? En gros: l’année académique tiendra-t-elle? «Nous faisons tout pour que ce soit le cas», lâche Corinne Feuz, porte-parole de l’EPFL. Depuis dimanche, le campus de l’école est carrément interdit d’accès. «Il faut désormais une autorisation spéciale du Domaine sécurité, prévention et santé (DSPS) de l’EPFL pour pouvoir pénétrer sur le campus», confirme l’école. «Nous mettons en place toutes les mesures possibles pour contribuer à éviter la propagation du virus et protéger la santé de nos collaborateurs. Les autorisations sont dispensées selon une grille de priorités établie à l’interne, pour la recherche notamment», poursuit Corinne Feuz.

Reste la grande question de l’année en cours. Pour qu’elle ne compte pas «pour beurre», l’EPFL a développé un enseignement en ligne pour plus de 700 cours. L’Université de Lausanne, dont les portes sont également fermées, a elle aussi opté pour les cours à distance. «Nous ferons tout pour qu’aucun étudiant ne perde son semestre», commente Géraldine Falbriard, porte-parole de l’alma mater.

Avec près de 35'000 personnes sur les deux campus, la tâche est loin d’être aisée. Les hautes écoles doivent également composer avec leurs étudiants partis à l’étranger ou ceux, venus d’ailleurs, qui fréquentent les amphis vaudois le temps d’un ou plusieurs semestres. «Un peu plus de 240 étudiants EPFL sont à l’étranger. Nos partenaires ont pour la plupart mis en œuvre des cours en ligne comme nous. Les étudiants ont pu choisir de revenir à l’EPFL ou de rester dans le cadre de leur échange, soit localement ou à distance. Les situations particulières sont étudiées au cas par cas», précise Corinne Feuz. À l’UNIL, le nombre d’étudiants concernés et la réponse sont sensiblement les mêmes.

Mais la question de la validation de l’année demeure. Les crédits seront-ils validés? Comment accorder les points décrochés dans des séminaires lorsque aucun cours présentiel ne peut se tenir? Les examens de fin d’année pourront-ils avoir lieu? «Il est trop tôt pour statuer d’une part en raison de la rapidité de l’évolution de la situation sanitaire et, d’autre part, des conditions de confinement édictées par la Confédération qui peuvent évoluer», reconnaît l’EPFL. Là encore, l’UNIL est au diapason.