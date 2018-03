L'appel du conducteur de train est rejeté

Accident de Granges-Marnand La Cour d'appel pénale vaudoise a confirmé le jugement de première instance suite à l'accident mortel à Granges-Marnand (VD). Plus...

Granges-Marnand Condamné à 90 jours-amende avec deux ans de sursis pour avoir provoqué une collision mortelle en 2013, il souhaite voir sa sanction abaissée à 30 jours. Plus...

Broye Seul le mécanicien est en cause dans la collision de deux trains qui avait fait un mort et 26 blessés. Une enquête écarte l'implication d’autres auteurs. Plus...