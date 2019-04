L’artisanat prend un petit coup de jeune

En noir et blanc ou en couleur, contrastes et profondeur de champ soignés, les photos des skates de LGS Swiss Board Manufacture publiées sur le site internet de la PME du Brassus en jettent. Chaque page est léchée et transmet l’amour du bois; partout la mention «handmade» s’affiche. Le patron, Laurent Golay, maîtrise l’art du marketing digital comme pas deux. «Les magasins de skateboards ferment les uns après les autres. Les ventes se réalisent de plus en plus sur internet. Avoir un site aussi pro qu’une grosse boîte est ce qui fait qu’un artisan va tenir ou crever.»

De vendredi à dimanche, à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, le Combier ouvre la porte de son atelier. L’occasion pour le public de voir que la fabrication de ces skates et longboards fait intervenir des outils de pointe: «On utilise par exemple le dessin 3D à l’ordinateur», décrit Laurent Golay. Menuisier de formation mais fou de skate, il se considère comme un authentique artisan. «Le travail à la main est important. On continue à utiliser des gestes de marqueterie; avec certains objets, on est proche d’un meuble Louis XV», sourit-il.

Parmi les participants à ces Journées, plusieurs peuvent se targuer de «dépoussiérer» la notion d’artisanat. À son compte depuis 1975, Marc-Antoine Reymond se présente comme «porcelainier designer». Avec sa femme Dominique, l’habitant de Concise a créé des ustensiles pour de nombreux chefs étoilés, de Frédy Girardet à Carlo Crisci en passant par Gérard Rabaey. Toujours avec une vision «moderniste» de son métier. «Dans la céramique, beaucoup ont tendance à refaire ce qui a déjà été fait. C’est dommage.»

Dans l’atelier des Reymond, on a créé à l’ancienne, sans l’aide d’outils informatiques. «Nous collaborons avec des élèves de l’ECAL qui utilisent ces programmes. C’est intéressant du point de vue technique, mais j’ai l’impression qu’ils limitent un peu la créativité.» Les réseaux sociaux? Le couple s’y met gentiment. «Notre fille est en train de réaliser un site internet et partage nos créations sur Instagram», signale Dominique.

Pour la nouvelle génération, le digital est une évidence. Agathe Naito, 33 ans, a pourtant décidé de miser avant tout sur une approche manuelle, «à l’heure de l’intense activité tactile sur des écrans». La céramiste lausannoise a étudié les techniques traditionnelles. Elle s’est notamment formée au Japon «où les ateliers se transmettent de génération en génération dans la même famille et où chaque geste est presque ritualisé». Avant de démarrer une formation en arts visuels. Un parcours qui l’a amenée à réinterpréter ces gestes et leur donner une touche de modernisme. Active sur internet, la jeune femme constate que tous les artisans de sa génération ne recourent pas aux réseaux sociaux. «Je ne cherche pas à vivre de mon activité. Mais je trouve intéressant de pouvoir échanger à travers les réseaux sociaux.»

L’échange. C’est ce que retient Isabelle Veillard, en charge de la communication pour ces Journées. «Les artisans ont un point commun: ils ont accumulé un savoir et des techniques qu’ils ont envie de partager. Internet a permis de créer une communauté d’intérêt qui leur permet de toucher des clients potentiels à l’autre bout du monde. Mais aussi de partager avec leurs pairs leurs succès comme leurs échecs.»

Jusqu’à dimanche, ils auront l’occasion de le faire «à l’ancienne», en accueillant les visiteurs dans leur atelier. (24 Heures)