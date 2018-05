L'artiste et député André Gasser n'est plus

L'artiste et député écologiste André Gasser est décédé jeudi dans sa 84e année. Les anciens du Grand Conseil se souviendront bien de celui qui a fréquenté les travées de la Cité dès 1989 jusqu'au mitan des années 2000. Président en 2000-2001, il fut le premier écologiste à prendre la tête de l'assemblée. Plutôt libre penseur, souvent caustique, André Gasser aimait se montrer poliment subversif.

Peintre et sculpteur, le Lausannois est aussi une figure culturelle. Il a commencé son activité artistique par une formation artisanale, en céramique, avant de fréquenter les Beaux-Arts, à Lausanne. Pas snob, il valorisait le fait d'avoir acquis un métier manuel et de pouvoir bricoler des rayonnages en bois autant que faire de la création. Il était de ceux qui pensent que l'on ne devient pas artiste d'un jour à l'autre et rappelait combien avaient compter ses voyages, lui qui vécut à Nice et à Louxor. Ami du dessinateur lausannois Géa Augsburg, il a rencontré Picasso, Léger, et aussi le poète Ribemont-Dessaignes, ancien dadaïste de l'époque de Zurich.

Dans un entretien avec Pierre Hugli en 2011 ( Gasser, une vie en reliefs et en couleurs, Pierre Hugli, aux éditions ph+arts), André Gasser évoquait son travail: "Dans mes travaux, je suis fasciné par tout un ensemble d'éléments divergents. Comme j'ai fait beaucoup de sculpture, pour moi une peinture ne peut pas être une surface lisse, cela manquerait de vie. J'ai besoin des reliefs que la couleur accompagne, mais tout cela ne doit pas donner l'impression que c'est peint."

Malgré son intense activité artistique, la politique a pris une bonne place dans sa vie. Il s'en est d'ailleurs ému, toujours en 2011: "A vrai dire, je n'ai jamais fait de politique. J'étais à l'origine du mouvement écologique vaudois, mais j'étais dénué d'ambition politique, je ne voulais pas faire carrière. Je n'éprouve aujourd'hui aucune nostalgie. Le temps est que je m'occupe des affaires de ma peinture. Si je pense à toute l'énergie que j'ai mise en politique! Cela a nui à ma carrière artistique. Maintenant, comme disait l'autre, j'ai rendez-vous avec moi-même." (24 heures)