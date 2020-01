L’association La Main Tendue perd son président

La Main Tendue annonce avec «une immense tristesse» la perte d'un «pilier important», d’un «homme compétent, généreux et bienveillant». Par un message publié sur son site, l'association suisse (ndlr: service d’aide d'urgence au numéro 143) informe du décès de son président, Christian Budry. Domicilié à Chesalles-sur-Oron et père de famille, celui qui avait accédé à ce poste en 2014 s’est éteint samedi 4 janvier à l’âge de 62 ans.

«Avec un engagement indéfectible, il a œuvré depuis 2014 pour la pérennité de l’organisation faîtière et de ses douze postes régionaux. Son écoute, sa disponibilité et ses compétences relationnelles ont contribué à effacer le Röstigraben», saluent les membres de La Main Tendue.

Engagé localement

Un temps président du Conseil communal de Chesalles-sur-Oron, Christian Budry siégeait désormais dans la commune fusionnée d’Oron, où il était président de la Commission des finances. «La nouvelle de son décès nous a tous surpris et attristés, c’était une personne extrêmement appréciée, réagit le municipal Olivier Sonnay. Nous perdons quelqu’un de simple, d’abordable et de très engagé.»

Longtemps actif au sein de l’entreprise d’audit et de conseil financiers Ernst & Young, Christian Budry a également été membre de nombreux conseils d’administrations, dont ceux de Romande Énergie et de la Caisse de pension de l’État de Vaud. Depuis septembre 2018, il était vice-président du conseil d’administration de la Banque Cantonale du Jura. Dans un communiqué de presse, les dirigeants de la banque affirment qu’ils garderont «de cette personnalité de grande valeur et aux qualités sociales et humaines unanimement reconnues un souvenir lumineux».