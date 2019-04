L'autoroute A9 est fermée entre Villars-Sainte-Croix et la Blécherette

Les automobilistes vont devoir être patients ce mercredi matin sur les routes lausannoises. Suite à la fermeture de l'A9 entre l'échangeur de Villars-Sainte-Croix et la Blécherette, une déviation locale est en place jusqu'à midi. Dans l'autre direction, entre Belmont et Villars-Sainte-Croix, un accident a provoqué un bouchon et entraîne des retards pouvant aller jusqu'à une heure.

Sur l'autoroute A1, un accident est survenu entre Villars-Sainte-Croix et Cossonay. La voie de droite est bloquée et le trafic est fortement perturbé.

#A1 - Genève -> Lausanne - entre Echangeur de Villars-Ste-Croix et Cossonay ralentissements, accident, voie de droite bloquée — TCS trafic A1 (@TCStraficA1) 10 avril 2019

(24 heures)