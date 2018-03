L'avenue d'Echallens fermée pendant 5 mois

Les prochaines étapes du chantier du LEB

21 août 2017 à juillet 2018

Travaux préparatoires, déviation des réseaux, excavation du puits du parc de la Brouette, forage des pieux pour le pont provisoire du LEB à Union-Prilly.



Août 2018 à décembre 2019

Excavation de la trémie à Union-Prilly. Excavation du tunnel sous l’avenue d’Échallens.



Fin 2019

Fin du percement du tunnel entre le puits du parc de la Brouette et Union-Prilly.



Janvier à septembre 2020

Équipement du tunnel.



Juillet à octobre 2020

Arrêt d’exploitation du LEB durant cent jours entre Prilly-Chasseur et Lausanne-Flon pour démonter le pont provisoire, construire la liaison entre le nouveau tunnel et la station de Chauderon (excavation et construction de la structure du tunnel, pose de la voie et de la ligne de contact, raccordements de l’installation de sécurité) ainsi que la modification de la gare d’Union-Prilly et la finalisation de son raccordement au nouveau tunnel.



Octobre 2020

Mise en service du nouveau tracé entre Union-Prilly et Chauderon.



Octobre 2020 à avril 2021

Travaux de finition et de remise en état.