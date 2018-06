L'éducateur bohême est désormais sans alpage fixe

L’hymne vaudois a beau chanter «l’amour des lois», sur l’alpage des Petits Lacs, aux Mosses, ces deux éminentes valeurs semblent inconciliables depuis plusieurs mois. D’un côté, l’«amour inconditionnel» dont se réclame le berger décalé Jean-Marie Grillon, à qui les tribunaux des mineurs romands confient chaque été de jeunes justiciables pour des séjours de rupture en montagne. De l’autre, les lois dont la mécanique implacable s’applique jusque sur les hauteurs du Pic Chaussy.

En septembre dernier, le bouillonnant exploitant de la Buvette des Petits Lacs, engagé comme berger sur cet alpage depuis six saisons, s’était vu signifier par les autorités locales l’arrêt des activités touristiques qu’il y développait entouré de ces mineurs. Exit donc les yourtes montées autour de la buvette et la cuisine chaude. Exit avec elles la poignée d’écorchés vifs remis en selle à force de levers matinaux, de labeur en pleine nature, d’engueulades bien senties et de longs palabres à la lueur des chandelles (lire encadré).

L’appel lancé pour dégoter un nouvel alpage où déployer cette mission est resté lettre morte. Celui que tout le monde nomme simplement «Grillon» est donc remonté aux Petits-Lacs ce printemps pour achever le rangement de la buvette, animé tout de même par l’espoir d’arranger ses relations avec la Commune, moyennant de se concentrer sur son travail social.

Prévenues de sa présence, les autorités ont réitéré leur réticence: «Pour nous, tout était clair depuis septembre dernier, lorsque nous avons demandé à M. Grillon de se retirer de l’alpage, faute d’autorisation pour ses yourtes, rappelle Gretel Ginier, syndique d’Ormont-Dessous. Nous avons appris son retour par la bande et il nous a mis devant le fait accompli. Nous sommes obligés de faire appliquer la loi et la décision prise l’an dernier.»

Salué par les juges qui y ont recouru, l’encadrement proposé par Grillon pourrait-il se poursuivre en renonçant au volet touristique? «Nous avons demandé à maintes reprises à M. Grillon de nous fournir les attestations l’autorisant à prendre des jeunes en charge et il ne l’a jamais fait, assure Gretel Ginier. Nous en sommes même venus à douter qu’il les avait vraiment. Je suis certaine que c’est un bon projet et si nous avions un document officiel portant le sceau de l’État de Vaud, tout serait différent. Si tout est en règle vis-à-vis des jeunes dont il s’occupe, je ne vois pas pourquoi nous n’entrerions pas en matière.»

«Je ne les lâcherai pas!»

Ce papier manquant, c’est le Service de protection de la jeunesse (SPJ) du Canton de Vaud qui est compétent pour le délivrer. Mais son autorisation est tributaire du lieu de placement des enfants, à savoir… la Buvette des Petits Lacs où l’éduc’bohême est désormais persona non grata. Autant dire que c’est l’impasse.

À la tête du SPJ, Christophe Bornand veut néanmoins croire en une issue positive: «J’ai l’impression que les choses avancent et que nous allons trouver une solution. Nous allons nous rendre sur place cette semaine pour nous rendre compte des conditions d’accueil puis nous nous déterminerons. Si nous ne l’avons pas fait plus tôt, c’est qu’auparavant M. Grillon bénéficiait d’une autorisation délivrée par Caritas-Montagnards, avec qui nous avons un protocole de collaboration. Il l’habilite à recevoir des jeunes en tant que famille d’accueil, conformément aux bases légales. En tout cas, j’ai des retours positifs de son activité. Sa prise en charge est bienveillante et bénéfique pour certains jeunes.»

Les portes ne sont donc pas totalement fermées. Mais en attendant, Jean-Marie Grillon ne sait pas où il dormira la semaine prochaine avec les jeunes sous sa garde.

Accaparé par l’éducation de ces fortes têtes, l’homme peine à démêler les tracasseries administratives et son allant naturel semble émoussé: «Pour l’instant j’ai mon boulot de berger et je ne laisse pas tomber la personne qui m’a engagé aux Petits Lacs, glisse-t-il. Mais si on finit par nous mettre dehors, où je vais? Je reste à la rue avec les jeunes? J’irai peut-être bosser gratuitement sur d’autres alpages pour aider des paysans. Ces jeunes sont extraordinaires, il leur faut un endroit extraordinaire. Ils sont exceptionnels et il leur faut des mesures exceptionnelles. Quoi qu’il arrive, je ne les lâcherai pas!» (24 heures)