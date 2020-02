L'élection au Conseil d'Etat provoque des recours

Combien de citoyens vaudois ont-ils reçu une enveloppe de vote incomplète en vue du 9 février, où manquent les listes et le bulletin nécessaires à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat? À quelques jours du scrutin, qui porte aussi sur des objets fédéraux, les esprits s'échauffent. Sur sa page Facebook, le candidat Guillaume «Toto» Morand évoquait ce week-end «des milliers» de cas. Le Canton, lui, confirme le chiffre qu'il avait fourni à «24heures» le 28 janvier: 150 enveloppes, soit environ 0,03% à 0,04% du total qui se monte à 480'000.

Les envois incomplets ont toutefois poussé des électeurs sur la voie du recours. Deux citoyens ont ainsi adressé leur réclamation, selon la voie prévue par la loi, au Secrétariat du Grand Conseil. «Nous sommes l'autorité qui traite ces recours. Deux citoyens ont annoncé que le matériel reçu était incomplet», indique Igor Santucci, secrétaire général. Les citoyens en question ont le droit d'être entendus. Il appartiendra ensuite au Bureau du Grand Conseil de rédiger un préavis et rapport qui sera adressé au Parlement en plénum. La décision finale appartiendra aux députés.

L'élection aura lieu

Ils ne se pencheront toutefois pas sur le cas avant la séance du 25 février. L'élection se déroulera donc normalement. «Nous tiendrons compte d'autres recours qui pourraient arriver. L'appréciation aura lieu sur la base de tous les recours», explique Igor Santucci.

Toto Morand affirme n'avoir lui-même pas recouru. Le montant de 150 enveloppes incomplètes annoncé par le Canton l'a retenu après en avoir discuté avec son avocat: «Je crains que ça se retourne contre moi, qu'on me reproche à l'avance d'être un mauvais perdant et que ça pourrisse la fin de ma campagne», affirme-t-il. Il ne peut guère étayer son «alerte» portant sur plusieurs milliers d'envois incomplets: «Entre les personnes que j'ai rencontrées au marché à Lausanne et celles qui se sont annoncées sur les réseaux sociaux, j'arrive déjà à en tout cas 100. Le montant total doit être plus élevé que 150», estime-t-il.

Un pointage auprès des grandes localités du canton ne signale pas d'avalanche de réclamations. Les électeurs malmenés peuvent s'adresser au greffe de leur commune pour obtenir le matériel de l'élection au Conseil d'Etat. Malheureusement, ceux qui ont déjà voté, pensant recevoir un deuxième envoi, se retrouvent hors-jeu.

Cinquantaine de cas à Lausanne

Lausanne occupe sans surprise le sommet du palmarès en annonçant quand même une cinquantaine de cas. Mais d'autres villes (plus de 10'000 habitants) se situent nettement plus au-dessous: trois ou quatre à Yverdon, quatre à Vevey (deux qui ont téléphoné et deux qui ont passé au greffe, sans qu'il soit possible d'établir si ce sont les mêmes), un à Montreux, un à Gland, deux ou trois à Renens, quatre à La Tour-de-Peilz pour celles qui nous ont répondu lundi. Une commune comme St-Légier signale trois cas de citoyens ayant déjà voté. Il y a encore une marge pour atteindre les 150 envois erronés annoncés par le Canton et on est loin des milliers craints, à moins que des communes ne fasse exploser le comptage.