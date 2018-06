L'étau se resserre sur les carrossiers magouilleurs

L’étau se resserre sur les carrossiers arnaqueurs d’assureurs et leurs complices impliqués dans la vaste affaire d’accidents fictifs révélée en novembre 2017.

La Chambre des recours pénale cantonale a confirmé la décision du Ministère public de La Côte de placer sous séquestre les 480'000 francs d’un compte bancaire détenu par l’un des suspects et son épouse. En cas de condamnation, ce montant sera confisqué tout ou en partie au titre de créance compensatrice en faveur de l’État. Cela en application du principe selon lequel le crime ne doit pas payer.

Cette vaste arnaque à l’assurance aurait rapporté à tout le moins 770'000 francs à leurs différents auteurs présumés. Trois autres personnes au moins sont aussi sous enquête pour escroquerie par métier.

Ce demi-million a été séquestré en dépit du fait que l’intéressé, appréhendé le 14 février 2018 a nié toute participation volontaire à cette histoire impliquant deux carrosseries de la région de Nyon et du Chablais valaisan. Ce garagiste, alors sur le point de prendre sa retraite, aurait été, selon lui, menacé, intimidé et contraint par celui qui avait repris son affaire à s’impliquer dans cette arnaque, puis à lui reverser les sommes indûment touchées.

60 accidents bidon

Le pot aux roses a été découvert à la suite de plusieurs plaintes déposées dès le mois de décembre 2015 par des compagnies d’assurances auto signalant des cas suspects d’accidents. Il s’ensuivit une enquête de police qui permit de mettre au jour un véritable système. Cela aurait porté sur une soixantaine de cas entre mars 2012 et décembre 2016.

Le mode opératoire est vieux comme le monde. Il consiste à organiser des collisions entre des voitures de personnes complaisantes de connaissances. Les assurances sont ensuite sollicitées pour payer les dégâts. Elles délèguent leur expert qui prend une photo de l’auto endommagée et estime le montant qui sera alloué pour la remise en état. Or les véhicules impliqués ne sont jamais réparés et l’argent est encaissé. Mieux encore, certains sont remis en circulation, couverts par une autre société d’assurances RC ou casco, et non réparés, ils sont utilisés pour faire croire à de nouvelles collisions donnant lieu à un constat fictif.

Selon le Ministère public, le suspect qui s’est fait séquestrer un compte bancaire aurait participé à au moins neuf accidents fictifs le concernant personnellement. Ainsi qu’à vingt-quatre autres concernant le garage dont il était propriétaire. Le tout lui aurait rapporté 466'000 francs. Ses dénégations sont contredites par trois personnes qui le mettent en cause. Ces gens ne sont pas crédibles selon lui. Ces accusations lui ont valu d’être placé en détention préventive pour trois mois début 2018 pour les besoins de l’enquête.

Le Tribunal cantonal souligne qu’à ce stade de l’enquête «on ne peut que constater qu’il rejette lui aussi la faute sur les autres prévenus sans que l’on sache pour le moment qui dit la vérité» (24 heures)