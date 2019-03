L’éviction qui rallume la crise à l’Église protestante

Les mots sont forts et les chiffres sans appel. Une pétition intitulée «Pour rétablir la confiance» porte la signature de 142 pasteurs et collaborateurs laïcs. C’est près de la moitié du personnel de l’Église évangélique réformée vaudoise (EERV). Elle est parvenue au Conseil synodal le 18 mars dernier, réaction épidermique à une décision qui visiblement ne passe pas.

Lors du dernier synode de l’EERV, les 8 et 9 mars derniers, l’Exécutif annonçait à l’assemblée qu’il prévoyait de retirer ses fonctions au responsable de l’Office des ressources humaines en vue d’engager un professionnel des RH. Succinct, le texte de la pétition demande tout simplement de revenir sur ces deux décisions. Mais il va plus loin en appelant l’Exécutif actuel à ne plus s’occuper de l’avenir de l’Office des ressources humaines. Ce dossier doit être laissé entre les mains du prochain Conseil synodal, qui doit être élu pas plus tard que ce printemps.

Tensions de fin de règne

Cette poussée de fièvre arrive à la fin d’une législature particulièrement difficile, marquée par une série de licenciements qui ont plongé l’institution dans une crise sans précédent (lire encadré). Et alors que cinq des sept membres du Conseil synodal ont annoncé qu’ils ne se représenteront pas, certains signataires estiment que le moment est mal choisi pour toucher au thème explosif de la gestion du personnel de l’Église. Pour Jacques-Etienne Deppierraz, pasteur à Perroy et l’un des dix initiants de la pétition, il ne s’agit pourtant pas d’un désaveu: «Pour nous, il n’y a pas de problème avec les personnes, mais avec un système et des fonctionnements. On ne peut pas prendre de telles décisions de manière unilatérale sans transparence, sans écoute et sans discussion.» Il précise toutefois qu’il ne se pose pas en porte-parole des 142 signataires.

«L’expérience de ces dernières années a montré que le cumul de ces fonctions n’était plus tenable»

Kevin Bonzon, pasteur à Nyon et lui aussi membre du comité signataire, résume l’enjeu: «L’Église n’est pas une entreprise. Il sera très compliqué de nous adresser à une personne qui ne connaît pas le métier que nous faisons.» Contacté, le président du Conseil synodal, Xavier Paillard, assure quant à lui que le responsable des ressources humaines ne perdra pas toutes ses attributions. S’il doit céder ses responsabilités dans la gestion administrative, financière et juridique des RH, il est convenu qu’il reste en charge de l’accompagnement des pasteurs dans leur ministère. «L’expérience de ces dernières années a montré que le cumul de ces fonctions n’était plus tenable», indique Xavier Paillard, ajoutant que professionnaliser les ressources humaines est «une demande de longue date du Synode et de la Ministérielle, association des pasteurs et diacres.»

«Dysfonctionnements»

Il défend également le timing de la décision du Conseil synodal, alors que lui-même fait partie des sortants qui passent la main: «Avant de remettre les clés à d’autres, il faut remettre les choses en ordre. On ne peut pas leur léguer une situation qui dysfonctionne.» De quels dysfonctionnements s’agit-il, et le responsable des RH est-il en cause? «Je n’ai pas envie de dire qu’il s’agit du désaveu d’une personne», répond Xavier Paillard. «Il y a des approximations et des difficultés récurrentes en termes de suivi administratif, juridique et financier», estime-t-il néanmoins. S’il ne donne pas plus de détails, ces difficultés ne dateraient pas d’hier et auraient été discutées à plusieurs reprises au sein du Conseil synodal et avec le responsable RH. Selon une source proche du dossier, les reproches porteraient sur des faits tels qu’un contrat de travail modifié par erreur ou un libellé de facture erroné donnant lieu à un remboursement indu. Contacté également, le responsable des RH ne fait quant à lui pas de commentaires.

Au-delà de la réorganisation des ressources humaines, cette nouvelle fronde s’inscrit dans une profonde crise de gouvernance de l’EERV, avec en ligne de mire le style jugé autoritaire du Conseil synodal. «Pour se renouveler, l’institution a besoin de souplesse, de confiance et de liberté, défend Jacques-Etienne Deppierraz. Est-ce que nous voulons une Église hiérarchique et centralisée, ou au contraire libérer le système? D’autres modèles de gouvernance existent, et nous devrions être à la pointe de ce genre de tendance.» L’histoire ne dit pas si tous les signataires de la pétition partagent ces idées. «Les structures de notre Église sont déjà très participatives», estime pour sa part Xavier Paillard. Ces questions devraient en tout cas animer la campagne en vue des élections pour la législature 2019-2024. En attendant, le Conseil synodal indique qu’il proposera une rencontre aux 142 pétitionnaires d’ici à la fin du mois d’avril. (24 Heures)