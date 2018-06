L’hiver redonne le sourire aux hôteliers des Préalpes

Les hôteliers des Alpes vaudoises l’annonçaient avant Noël, les conditions étaient enfin réunies pour passer un bel hiver, après plusieurs saisons de disette: neige en abondance et taux de change plus favorable à la clientèle européenne. Les résultats publiés vendredi par Statistique Vaud confirment que cet espoir était fondé.

Les hébergeurs vaudois ont enregistré 1,23 million de nuitées entre novembre et avril. Soit une hausse de 1,7% par rapport à l’hiver précédent. Preuve que les excellentes conditions d’enneigement ont joué un rôle important, ce sont principalement les hébergeurs des Préalpes qui profitent de cette embellie. Dans la région, le nombre de nuitées progresse de 7,5%. Lausanne a également attiré plus d’hôtes (+3,6%). «La clientèle d’affaires y est sans doute pour une bonne part, ainsi que le développement de l’offre de loisirs, notamment avec l’ouverture d’Aquatis et la création de l’hôtel attenant à ce complexe», relève Alain Becker, directeur de l’Association romande des hôteliers (VD, FR, NE, JU).

Le reste du canton a vécu une saison plus maussade, en particulier la Riviera (–11'000 nuitées) où les séminaires se sont faits plus rares. Le recul est également très marqué dans le Nord vaudois: – 6%. «Mais il faut mettre ce chiffre en perspective: il s’explique en partie par la disparition de l’Expo Hôtel de Montagny, note Alain Becker. La plupart des hôteliers de la région m’ont confirmé avoir bien travaillé cet hiver.»

Ce regain de vigueur, l’hôtellerie vaudoise le doit en majeure partie à la clientèle suisse (+2,5%). Malgré un taux de change plus favorable, les Européens ont été moins nombreux à séjourner dans le canton. «C’est étonnant dans la mesure où plusieurs hébergeurs des Alpes vaudoises m’ont signalé qu’ils avaient assisté à un retour assez marqué des clients du Benelux», poursuit Alain Becker. Les voyageurs des pays du Golfe et de Chine compensent cette baisse, fournissant respectivement 4000 et 3000 nuitées de plus aux hébergeurs du cru. (24 heures)