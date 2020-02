L'homme disparu le 14 février a été retrouvé

Bonne nouvelle pour la famille de l'homme disparu dans la région lausannoise vendredi: la police vaudoise informe mardi avoir retrouvé sain et sauf Nexhit B., âgé de 54 ans, qui avait quitté l’Hôpital de Cery vers 15 heures et dont les proches n’avaient plus de nouvelles depuis. (comm/nxp)