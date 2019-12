«L’homme doit comprendre que ce n’est pas sa loi qui règne»

«Je te jure que bientôt tu ne verras plus tes petits-enfants, je finis avec toi pour toujours», «Tu ne feras pas tes 60 ans, je te promets.» C’est avec des messages comme ceux-ci que s’ouvre l’une des 1371 affaires de violences domestiques traitées par la justice en 2017 dans le canton de Vaud, 75% touchant des victimes femmes.

Deux ans plus tard, un procès tenu en pleine semaine de mobilisation contre les violences sexistes s’est terminé devant le Tribunal criminel de Lausanne. Poursuivi pour neuf chefs d’accusation, dont menaces, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et viol, un sexagénaire portugais a écopé de huit ans de prison et d’une expulsion du territoire suisse pour quinze ans.

Injures et menaces

L’escalade d’agressions psychiques puis physiques menées par Armando* sur Luana* est un «cas d’école» des mécanismes de violences au sein du couple, selon l’avocate de la partie civile Coralie Devaud. Elle salue un verdict «donnant un message clair par rapport aux violences faites aux femmes».

«Des actes préparatoires à meurtre étaient en cours» Julien Aubry, procureur

Après cinq ans d’une relation houleuse, alternant ruptures et reprises de la vie commune, Luana décide de quitter Armando. Celui-ci s’est réfugié dans son pays d’origine, pour échapper à un procès pour… violences sur son ex-compagne. C’est de là qu’il harcèle Luana téléphoniquement. Injures et menaces de mort émaillent les 510 messages et 680 appels reçus entre mi-janvier et fin avril.

En février, Armando débarque du Portugal par surprise et attend Luana devant chez elle, à son retour du travail. Il s’impose dans l’appartement et y passe la nuit: une bonne soirée «comme d’habitude», ponctuée d’un petit souper en tête à tête et deux relations sexuelles consenties, raconte-t-il à la Cour. Un cauchemar contredit Luana, qui n’ose s’opposer de peur de représailles. Elle ne parvient pas à prévenir les secours et subit. Ce n’est que le lendemain qu’elle peut donner l’alerte, échappant à la vigilance d’Armando au détour d’un contrôle médical. Elle dépose plainte, il le comprend et s’enfuit dans son pays natal.

Luana ne remettra plus les pieds dans son appartement, si ce n’est pour emporter quelques affaires et partir camper chez sa fille. C’est donc devant une porte close qu’échoue Armando, lorsqu’il revient fin avril. Il «texte» à un copain sa déception de n’avoir pas pu «attraper la p…». Sous surveillance, son téléphone trahit sa présence sur territoire suisse. La police le cueille le lendemain non loin du domicile de son ex-belle-fille. Dans ses affaires, un sac contenant gants, sangles, scotch, cordelettes laisse penser au procureur Julien Aubry que des «actes préparatoires à meurtre étaient en cours». Le tribunal n’a retenu que des actes préparatoires à séquestration, au bénéfice du doute.

«Dans ces affaires, nous nous trouvons confrontés à des hommes qui ne supportent pas d’avoir perdu le contrôle de la relation» Pierre Jaquier, intervenant LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions), à Lausanne

Selon l’experte psychiatre mandatée par la justice, Armando ne souffre d’aucun trouble de la personnalité. Mais des traits narcissiques sont exacerbés dans ses relations sentimentales. Alors que son premier mariage long de dix-huit ans n’a pas été émaillé de dénonciation, deux autres relations, avant celle avec Luana, se sont terminées par des condamnations. «Sa violence apparaît quand ses compagnes deviennent critiques vis-à-vis de lui, ou qu’elles veulent mettre fin à la vie de couple», indique le rapport.

«Dans ces affaires, nous nous trouvons confrontés à des hommes qui ne supportent pas d’avoir perdu le contrôle de la relation, commente Pierre Jaquier, intervenant LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions) à Lausanne. En de tels cas, il est très important de déposer plainte le plus vite possible. Il faut tout de suite faire comprendre qu’il y a une loi régissant les relations entre les personnes et que l’homme ne peut pas faire sa propre loi.»

«Ce que décrit Madame s’explique par le phénomène d’emprise qui s’installe dans le couple, lorsqu’un cycle de violence est enclenché» Marion Labeaut, coordinatrice de l’association Violence que faire

«Ce que décrit Madame s’explique par le phénomène d’emprise qui s’installe dans le couple, lorsqu’un cycle de violence est enclenché, analyse Marion Labeaut, coordinatrice de l’association Violence que faire. L’alternance de phases où la violence explose, quelle que soit la forme prise (manipulations, dénigrements, insultes, violence physique ou sexuelle), puis de phases de justifications de la part de la personne auteure fait que la victime reste ou revient auprès de son partenaire.» Les professionnels le martèlent: il n’est pas vain d’agir (lire encadré). « Il faut parfois longtemps pour faire stopper ces violences, note l’intervenant LAVI. Mais en vingt-cinq ans de carrière, je peux dire qu’elles finissent toutes par cesser. Au prix néanmoins d’une usure psychologique et d’une fatigue énorme pour les victimes.»