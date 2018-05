L’hôtellerie vaudoise n’a pas la cote sur les réseaux sociaux

Mais où sont les Vaudois? En avril, Suisse Tourisme a décerné le Prix Bienvenu à quatre hôtels, récompensant les mieux notés sur quelque 250 sites d’évaluation en ligne, ainsi que la liste des 100 établissements les plus accueillants du pays (lire ci-dessous). Mieux vaut ne pas cligner des yeux en la parcourant, au risque de manquer le seul hôtel vaudois mentionné: celui du Port à Villeneuve. Depuis la création du prix en 2013, les Vaudois se font rares dans ce classement. Au total, sept hôtels y figurent parmi les 600 listés au fil des ans (1,1%). À noter que le canton compte 309 établissements, un peu plus de 6% du parc hôtelier suisse.

Dévotion alémanique

Directeur de l’Alpha-Palmiers et de cinq autres hébergements à Lausanne et à Zurich, Éric Fassbind ne se dit pas totalement surpris. «On sent une différence au niveau de l’accueil entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Outre-Sarine, on montre une plus grande dévotion au client. On est aussi plus jusqu’au-boutiste: les Suisses allemands ont, par exemple, été les premiers à inclure le prix des transports dans leurs tarifs. Ou à mettre en avant les produits du terroir.»

Pour Alain Becker, «il n’y a pas de problème particulier au niveau de l’accueil dans notre région». Selon le directeur de l’Association romande des hôteliers (VD, FR, NE, JU), la différence pourrait s’expliquer par le type de clientèle: «Globalement, les lauréats sont situés dans des destinations plutôt axées vacances (Grisons, Tessin, Valais, etc.), qui peuvent compter sur une clientèle fidèle et créer des liens plus étroits avec leurs hôtes. La Suisse romande compte plutôt un hébergement lié aux affaires.» «La structure même des entreprises est différente, ajoute Michel Tanniger, gérant du Funi à Cossonay, listé en 2017. Dans les régions les mieux représentées, comme les Grisons, il existe encore beaucoup de petits hôtels familiaux où les gérants se mettent en quatre pour leurs hôtes. Ici, beaucoup d’établissements ont été rachetés par des chaînes.»

Au-delà de l’accueil réservé par le personnel d’un établissement, c’est tout un cadre qui influence la perception du client, poursuit Éric Fassbind. «J’ai déjà eu des clients du Moyen-Orient qui m’ont annoncé qu’ils ne reviendraient pas à Lausanne, la ville étant trop sale à leur goût. On vient en Suisse avec des attentes précises. Des régions comme les Grisons ou la Suisse centrale collent peut-être mieux à cette image d’Épinal. Il serait intéressant de voir si ce classement est le même lorsqu’on ne tient compte que des avis des hôtes des pays limitrophes, qui ont une vision plus réaliste de la Suisse.» Car la culture de l’auteur de l’évaluation joue un rôle, avance Andreas Banholzer, directeur de l’Office du tourisme vaudois: «Sans trop généraliser, un Allemand dira volontiers sa satisfaction, alors qu’un hôte français commentera son séjour si quelque chose lui a déplu.» Andreas Banholzer insiste: «On peut expliquer cette faible représentation par plusieurs hypothèses, mais il ne faut pas non plus chercher des excuses. Plutôt en tirer des leçons pour améliorer certains points.» Et notamment celui de la visibilité sur les sites d’évaluation, relève Sergei Aschwanden, directeur de l’axe touristique Bex-Gryon-Villars-Les Diablerets: «Trop peu de moyens ont été mis pour prendre ce tournant. On travaille aujourd’hui pour rattraper ce retard.»

Outils à utiliser

Directrice marketing du Grand Hôtel du Lac à Vevey, Nina Molling Califano abonde: «Cette quasi-absence est une réalité, et je pense qu’elle nous montre que certains hôteliers vaudois, dont nous faisons partie, n’utilisent pas encore assez ces outils de communication.»

Tous s’accordent toutefois à le dire: ces prix restent un indicateur qui influence peu le client. «En une année, personne ne m’a réservé une chambre parce qu’il a vu mon hôtel dans cette liste», relève Michel Tanniger. Mais Andreas Banholzer veut tout de même y voir un outil utile: «Pour l’hôtelier primé, c’est une reconnaissance de son travail. Et c’est aussi un bon moyen pour lui de se situer. D’excellentes évaluations vont lui donner un argument pour augmenter légèrement ses prix.» (24 heures)