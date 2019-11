L'incendiaire d'Echallens est reconnue coupable

Ses dénégations émues n’ont pas ébranlé les juges du Tribunal correctionnel d’Yverdon. La quinquagénaire alcoolique et dépressive a été condamnée à 3ans de prison, jeudi. Cette peine a toutefois été suspendue à la faveur d’un traitement ambulatoire. Entre 2014 et 2018, Christiane* a nuitamment provoqué neuf départs de feu chez des connaissances d’Échallens, sans véritable mobile, comme mue par sa détresse psychologique (notre édition de mercredi).

Le schéma décrit par le Ministère public montrait que le passage à l’acte était lié à l’alcoolisation, un profond désarroi et des sortes d’appels à l’aide via des messages WhatsApp nocturnes à ses amis. Les débuts d’incendies n’ont par chance pas occasionné de gros dégâts, hormis dans la villa de son mari, dont elle vit séparée. La Cour l’a estimée coupable en se basant sur un «faisceau d’indices», notamment un briquet à longue tige retrouvé dans une haie et dont le bouton portait son ADN.

«Elle se trouve dans un déni qui l’empêche de prendre conscience de ses actes»

«Constatant qu’elle persiste à nier, qu’elle invente un scénario, qu’elle se trouve dans un déni qui l’empêche de prendre conscience de ses actes, le tribunal considère sa culpabilité lourde», ont relevé les juges. «Toutefois, l’incarcération à son âge pourrait empêcher sa réinsertion professionnelle, ce qui aurait des conséquences néfastes, notamment sur sa consommation d’alcool.» L’accusée est en effet abstinente depuis plusieurs mois et son psychologue a confirmé voir une évolution positive depuis sa sortie de prison – elle a été incarcérée 6 mois à titre préventif l’an dernier.

L’expertise psychiatrique a déterminé que sa faculté à apprécier les conséquences de ses actes est intacte, mais que sa capacité à se déterminer est légèrement diminuée.V.MA.