L'inquiétude demeure pour les aide-enseignants

L’État s’est décidé cet été à engager dès janvier, sous contrat à durée indéterminée, les centaines d’assistants à l’intégration payés au lance-pierre pour aider en classe les élèves à besoins particuliers. Las, ces travailleurs de l’ombre, qui huilent les rouages de l’école inclusive, ne sont toujours pas protégés de la précarisation avec ce nouveau statut. C’est en tout cas ce que dénonce le syndicat SUD, alors que s’achève une série de séances d’info organisées aux quatre coins du canton.

L’une des intéressées, œuvrant dans un collège broyard, résume la principale déception: «En juillet, le département évoquait un taux maximal d’occupation proche de 70%. Il s’avère qu’en pratique, il sera difficile de dépasser le mi-temps. Il pourra varier dans une fourchette de 10% chaque année scolaire.» Cette nouvelle fonction a été colloquée en classe 5 dans l’échelle salariale de l’État, offrant un salaire annuel à 100% allant de 55'476 à 80'439 francs selon l’ancienneté.

«Le temps salarié est très court alors que le temps contraint est très long, cela empêche de trouver un deuxième emploi»

«La situation reste tout à fait insatisfaisante», juge le syndicaliste de SUD Aristides Pedraza. «Le temps salarié est très court – vu qu’il est restreint aux périodes scolaires – et le temps contraint est très long, ce qui empêche de trouver un autre emploi pour compléter son revenu.» Il se peut en effet que les quelques périodes où intervient l’assistant à l’intégration soient ventilées sur les cinq jours de la semaine. «On bloque tout pour 2300 francs par mois, ce qui ne permet pas de vivre sans demander l’aide sociale!»

Directeur RH au Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF), Carlos Vazquez se dit compréhensif et nuance: «Nous avons bien spécifié que les horaires de travail sont discutés entre l’employé et l’employeur, donc la direction de l’établissement scolaire, en prenant en compte l’intérêt de l’élève mais aussi l’intérêt privé du collaborateur. S’il y a un désaccord, le SESAF peut être sollicité pour un arbitrage.» L’idée est donc de permettre au salarié de regrouper au maximum les périodes scolaires durant lesquelles il intervient.

«L’impossibilité d’avoir un taux d’occupation élevé est le point noir de cette contractualisation»

Actuellement, le taux d’activité moyen des 800 assistants à l’intégration tutoie les 24% et le personnel connaît un turn-over très important «que l’on ne peut expliquer que par la précarité de ce travail», admet Carlos Vazquez. Donner un vrai statut à ces auxiliaires devrait les fidéliser, ouvrir la porte à des formations et faire de cette activité un vrai métier plutôt qu’un job d’appoint, momentané. «L’impossibilité d’avoir un taux d’occupation élevé est le point noir de cette contractualisation, qui globalement se passe bien», estime Yves Froidevaux, secrétaire général de la Société pédagogique vaudoise. «On peut imaginer que ce temps soit complété avec des tâches du para­scolaire: devoirs accompagnés, surveillance des arrêts de bus, etc. Mais cela relève de la compétence des Communes.»

Le syndicat SUD s’insurge aussi contre le procédé mis en place pour déterminer l’ancienneté de chacun. Carlos Vazquez souligne que le département, par principe, «est toujours ouvert à la discussion avec les syndicats». Tout le processus sera suivi de près l’année prochaine, promet-il. Et d’illustrer: «Les premiers mois, les assistants à l’intégration consigneront toutes leurs heures, pour que l’on s’assure que personne n’est perdant. Les périodes scolaires seront en effet rémunérées sur une base de 50 minutes au lieu des 45 qu’elles durent réellement, afin de compenser les séances de réseaux ou les courses d’école, non payées. On verra ensuite s’il faut amender ce système.»

SUD tiendra une assemblée début décembre pour envisager les suites du combat. Au 1er janvier, 360 assistants à l’intégration se verront proposer un contrat qui essaiera de coller au plus près de leurs desiderata. En 2020, ce sera au tour des 440 autres, ceux qui ont commencé leur activité au sein de l’École vaudoise après le 1er août 2017. (24 heures)