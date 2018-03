L’âme de Sissi vogue sur les vagues du Léman depuis 120 ans

Sa statue à Territet est encore régulièrement garnie d’un bouquet de roses ou de violettes, ses fleurs préférées. Cent vingt ans après sa mort à 61 ans, Sissi, impératrice d’Autriche et reine de Hongrie, dont les Montreusiens et les Genevois se sont particulièrement épris, reste impérissable sur les rives lémaniques. Son assassinat sous le couteau de l’anarchiste italien Luigi Lucheni le 10 décembre 1898 à Genève, d’où elle s’apprêtait à regagner son hôtel à Caux, avait fortement affecté la région. «La comtesse de Hohenembs est de retour», se réjouissaient avant ce funeste événement les badauds de Territet à chacun des séjours «incognito» de leur auguste hôtesse.

Car sa présence ne passait pas inaperçue. «Elle drainait avec elle des visiteurs attirés par les têtes couronnées, contribuant ainsi au développement de Montreux», explique Éléonore Rinaldi Lecciso, archiviste. Cela d’autant plus que la princesse bavaroise suscitait aussi l’intérêt des premiers paparazzis. Deux d’entre eux sont parvenus à l’immortaliser contre son gré devant l’Hôtel des Alpes à Territet en 1897 (photo ci-contre), alors qu’elle n’avait plus été photographiée en public depuis deux décennies. «Sissi a fait le renom de Montreux de la même manière que Brigitte Bardot a rendu Saint-Tropez célèbre, explique Evelyne Lüthi-Graf, historienne. Sa présence a contraint les hôteliers à élever le niveau de leurs prestations. Toutes les salles des Fêtes des palaces de la région ont d’ailleurs été créées à la suite de sa venue.»

À Territet, l’impératrice Élisabeth de Wittelsbach a laissé non seulement son ultime image. Mais aussi une statue réalisée en 1902 par le Luganais Antonio Schiattone, également auteur du Guillaume Tell placé au parlement à Berne. L’artiste avait déjà réalisé le buste du prince héritier Rodolphe trônant à Corfou, sur les ordres de Sissi elle-même, inconsolable de la mort tragique de son fils par suicide. C’est depuis lors que la déconcertante souveraine ne portant plus que des tenues de deuil, fut appelée la «Mouette noire». «Un surnom qui lui va comme un gant, relève Evelyne Lüthi-Graf. Elle a toujours eu une prémonition de mort violente après les décès tragiques de son fils, de sa sœur dans l'incendie du Bazar de la Charité à Paris ou encore de son cousin Louis II de Bavière. Bien avant son assassinat, elle répétait que son âme s’échapperait d’un trou de sa poitrine. Et son professeur de grec a confié qu’elle croyait à la réincarnation.»

Aujourd’hui, sur les rives lémaniques, les souvenirs et le mythe perdurent. Pour mieux comprendre le personnage et la fascination qu’il exerce, des «Sissi Tours» sont organisés à Montreux, la compagnie ferroviaire MOB met sur pied des excursions thématiques à pied, en funiculaire ou à bord d’un convoi Belle Époque.

Afin de marquer les 120 ans de la mort de l’impératrice, les Rose-Croix, propriétaire de l’ancien Grand Hôtel de Caux, ouvriront la porte de sa dernière chambre montreusienne. L’Association des Fêtes costumées s’en ira en bateau sur les traces d’Élisabeth d’Autriche, entre Montreux et Genève. Et, à moyen terme, le projet de Musée de l’hôtellerie dans le Grand Hôtel de Territet, devrait aussi laisser une large place à Sissi. «Toute personne qui a été enlevée prématurément par un acte criminel, à l’image de John Lennon, acquiert le statut d’icône. Sur les réseaux sociaux – Instagram notamment – un demi-million de publications lui sont actuellement dédiées», commente Evelyne Lühi-Graf.

Mais beaucoup ignorent que l’impératrice était peut-être une des premières suffragettes. Les poèmes qu’elle a rédigés sont entreposés aux Archives fédérales à Berne: «Sous une écriture métaphorique, elle réclamait, par exemple, le remplacement d’un ministre autrichien, relève Evelyne Lüthi-Graf. Elle exprimait là une opinion politique, bien avant l’heure pour une femme.» Sissi avait demandé que ses écrits soient publiés et le bénéfice versé aux enfants victimes des guerres austro-hongroises. Ce qui n’a jamais été fait. Un seul poème a été rendu public. Mais, comme pour démonter que l’esprit de Sissi perdure, le bateau Belle Époque Genève, où elle s’est effondrée en 1898, abrite depuis plusieurs décennies une association luttant contre la précarité. Cela pourrait aussi inspirer le réalisateur viennois Christoph Rohner, qui s’apprête à venir tourner un film à Genève et à Montreux sous le titre La petite mort: la rencontre inopinée de Luigi Lucheni et d’Élisabeth: «Cet assassinat était-il dû au hasard ou au destin? C’est ce qui m’interpelle.» (24 heures)