L'octroi d'un label «santé» à Hilcona fait scandale

Friendly work space ou «espace de travail agréable». Tel est le label attribué par la fondation Promotion Santé Suisse à Hilcona, dont le siège est à Schaan, au Liechtenstein. Ce groupe, qui appartient à Bell, et donc à Coop, gère notamment une fabrique de sandwiches, de salades et de pizzas industrielles à Orbe, via la société Hilcona Gourmet SA. Plus de 500 personnes, dont beaucoup d’étrangers et de temporaires, y travaillent. A la fin de l’an dernier, des collaborateurs appuyés par le syndicat Unia dénonçaient les conditions en vigueur sur le site: horaires et jours de travail modifiés à la dernière minute, vacances et congés fixés par l’employeur, salaires trop bas, pénibilité des tâches, accidents nombreux, stress intense, inégalités de traitement entre travailleurs fixes et temporaires.

Dans le courant de cette année, quelques améliorations ont été constatées à la suite de la pression mise par Unia et par des employés, notamment au niveau de la planification. Mais syndicat et travailleurs l’assurent: on est encore loin du «friendly». Choqués qu’Hilcona Gourmet SA ait été récompensée, des travailleurs soutenus par Unia lui décernent ce lundi 16 décembre leur propre label, baptisé «Harmful Work Space» («Espace de travail nocif»). Une action est prévue dans l’après-midi à Orbe. Les manifestants demandent le retrait du label. Ils exigent également de la direction d’Hilcona qu’elle reconnaisse les délégués syndicaux et ouvre «de véritables négociations pour améliorer leurs conditions de travail.»

«Le stress est constant»

Georgette* travaille depuis trois ans à la production sur le site d’Orbe pour moins de 4000 francs bruts par mois. Portant régulièrement de lourdes charges, elle souffre de douleurs au dos et aux mains: «Parfois, certains restent durant trois jours d’affilée sur la même ligne à effectuer les mêmes gestes. C’est très pénible.» Dans un reportage de Mise au point diffusé en novembre 2018 sur la RTS, un employé décrivait le cas d’une de ses collègues qui avait uriné sous elle, son patron ne l’ayant pas laissée prendre une pause pour aller aux toilettes. Selon Georgette, la pression sur les cadences de production reste très forte.

Un constat corroboré par celui de Michel*, qui travaille dans le secteur «hygiène», d’où les revendications syndicales sont parties il y a deux ans: «Le stress est constant, on entend souvent: «Il faut y aller!» «Il faut y aller!» Mais on est en sous-effectif.» S’il admet que la planification est mieux gérée, Michel souligne que l’heure de la fin du travail peut évoluer en cours de journée, ce qui rend difficile, par exemple, de planifier un rendez-vous chez le médecin. Son collègue Stéphane*, dont le salaire n’a jamais été augmenté en cinq ans, confirme: «Et il arrive encore souvent qu’on nous propose le vendredi de travailler durant le week-end alors que ce n’était pas prévu. Ils disent «tu peux refuser», mais un temporaire qui aspire à une place fixe ne va pas oser dire non.» Autre écueil: selon Unia, la majorité des personnes qui travaillent à la production n’ont pas la nationalité suisse. «Leur permis de séjour est lié à leur emploi. C’est pour cela que beaucoup d’entre elles se laissent faire», relève Georgette.

Des inégalités encore grandes entre temporaires

D’après le syndicat et les trois employés que nous avons interrogés, les inégalités sont encore grandes entre temporaires, qui représenteraient environ un tiers des effectifs, et travailleurs fixes, pour qui les conditions se sont légèrement améliorées. Selon la commission tripartite du service de l’emploi, le salaire horaire dans cette entreprise ne devrait pas être inférieur à 19,83 fr. Cela été confirmé par courrier le 30 novembre 2018 dans le cadre du litige qui a mené à la condamnation d’Adecco (lire encadré). Or, un contrat temporaire signé durant l’année 2019 montre que ce minimum n’est pas toujours respecté: le travailleur en question y est payé 19,41 fr. de l’heure.

Hilcona, qui n’a pas répondu directement aux questions que nous lui avons fait parvenir la semaine dernière, fait savoir qu’elle a «augmenté les salaires horaires des collaborateurs temporaires début 2019» et que «leur traitement égalitaire est parfaitement assuré». Elle précise qu’«une indemnisation supplémentaire est allouée aux collaborateurs pour les missions à court terme». L’entreprise relève que «des mesures de sécurité au travail améliorées ont contribué à faire massivement diminuer le nombre d’accidents cumulés depuis le début de l’année.» Elle se dit «surprise» par l'action menée par Unia Vaud, avec qui elle estime avoir mené des entretiens «constructifs».

«Mise en conformité»

En décembre 2018, le conseiller d’Etat Philippe Leuba expliquait devant le Grand Conseil qu’Hilcona Gourmet SA avait fait l’objet de plusieurs visites ou inspection du Service de l’emploi dans le courant de l’année, et que les faits dénoncés dans la presse n’avaient jamais été portés à la connaissance du Canton. «Trois inspections supplémentaires ont été menées en 2019», précise Denis Pittet, délégué à la communication. Il en ressortirait que «la société a entrepris de nombreuses démarches pour se mettre en conformité» au niveau santé et sécurité au travail et qu’elle «a entrepris des changements profonds» concernant la question des horaires». Nous n’en saurons pas davantage, les éléments relevant des contrôles de l’inspection du travail étant soumis à «un strict secret de fonction», selon Denis Pittet.