«L’ouverture des écoles pose un risque limité»

La rentrée des classes, c’est pour bientôt. Le 11 mai, l’école obligatoire devrait reprendre du service, a décidé le Conseil fédéral jeudi. La Suisse suit ainsi l’exemple de pays voisins comme l’Allemagne et la France. Pas de quoi soulager nombre de parents et d’enseignants inquiets (lire l’encadré). Vendredi, Daniel Koch, délégué de l’Office fédéral de la santé publique pour le Covid-19, a tenté de rassurer: «Avec une grande certitude, nous pouvons affirmer que les enfants ne sont pas des moteurs de l’épidémie.» Chef de clinique à l’Unité d’infectiologie pédiatrique aux Hôpitaux universitaires de Genève, Arnaud L’Huillier livre son analyse.

On peut tranquillement rouvrir l’école obligatoire, les enfants ne sont pas vecteurs du coronavirus?

Je serais plus pondéré. Les enfants ne semblent pas être un vecteur significatif de cette maladie. Les données suisses, italiennes ou chinoises montrent la même chose: les moins de 16ans représentent moins de 2% des cas confirmés. La plupart des enfants infectés développent par ailleurs peu de symptômes, ce qui laisse suggérer qu’ils sont probablement peu contagieux. Mais comme il n’y a aucune raison biologique qui expliquerait qu’ils ne peuvent pas transmettre le virus, on ne peut pas exclure la possibilité qu’ils contaminent d’autres personnes. Le risque zéro n’existe pas.

N’est-ce alors pas prématuré de les renvoyer en classe? La réouverture des écoles pose probablement un risque relativement limité quand on le compare à la réouverture d’autres établissements comme les restaurants et les magasins. Ce constat vaut aussi pour les crèches. La majorité des enfants se sont fait infecter par des adultes vivant sous le même toit.

Mais il y a un risque pour les parents et les enseignants. Jusqu’à présent, ce sont toujours des adultes qui ont infecté les plus jeunes. Il n’y a pas de cas documenté d’un enfant contaminant un autre enfant ou un adulte. Mais ces résultats ont-ils été biaisés par la fermeture des écoles et par les autres mesures de semi-confinement? C’est la grande inconnue.

C’est un pari que fait le Conseil fédéral? Comme toute décision prise dans cette crise, nous avançons avec peu de certitudes. Mais la réouverture des écoles a un sens dans le cadre d’un retour raisonnable et progressif à la normale. Attendre deux ou trois mois n’apportera rien de plus, l’immunité de la population ne sera pas meilleure et le virus sera toujours là. On ne fera que repousser le problème. Il nous faut apprendre à vivre avec le Covid-19.

Une étude britannique conclut à la faible efficacité de la fermeture des écoles. Vous-même doutiez de la pertinence de la mesure. La Suisse a fait fausse route? Fermer les écoles était inévitable pour limiter au minimum les contacts et endiguer l’épidémie. L’erreur, c’est le sens dans lequel les choses se sont décidées. Renvoyer les écoliers chez eux avant de fermer les bars n’était pas logique quand on sait que ce sont les jeunes adultes qui sont le moteur de l’épidémie. La réouverture de ce type d’établissements sera à ce titre bien plus problématique. Aujourd’hui, il me paraît cohérent de rouvrir les écoles de manière prudente.

?Quelles précautions faut-il prendre? C’est très difficile de répondre. Les mesures de distance ne pourront pas être respectées par les plus jeunes, c’est certain. Ce type de précaution pourrait par contre bénéficier aux élèves du secondaire et du postobligatoire (ndlr: la réouverture est programmée au 8juin), qui sont probablement plus à risque d’être infectés que les plus jeunes, mais aussi plus à même de respecter les prescriptions d’hygiène. S’agissant des enfants, il faut, à mon avis, miser sur une pratique de dépistage très agressive. Dès qu’apparaissent des symptômes, un enfant ne doit pas aller en cours, se faire tester, et si le résultat est positif, être isolé.

Les grands-parents ou adultes à risque peuvent-ils s’occuper des enfants? Dans l’incertitude, il est raisonnable d’éviter d’exposer les personnes à risque.

Existe-t-il une catégorie d’enfants à risque? Les facteurs de vulnérabilité ne sont pas encore bien définis, mais on peut partir du principe que ce sont les mêmes que pour les adultes. Dans ces cas-là également, il faut faire preuve de prudence.

Pourquoi les enfants sont-ils moins touchés par le Covid-19? En termes de fréquence, on ne sait pas s’ils sont moins fréquemment infectés que les adultes ou simplement moins fréquemment malades. Quant à la sévérité des symptômes, cela tient sans doute aux différences entre le système immunitaire des adultes et celui des enfants, mais les réponses manquent encore.

Et comment expliquer qu’un enfant ne serait pas contagieux? Peut-être parce que le coronavirus provoque peu de sécrétions? Le nez qui coule n’est pas un symptôme classique du Covid-19, alors que, d’habitude, il est un facteur important de dissémination de pathogènes chez les enfants. Ce pourrait aussi être dû à une toux moins efficace que chez les adultes. Les hypothèses sont multiples, les études sont en cours. Mais à ce stade, on ne peut pas confirmer que les enfants ne sont pas contagieux, même s’ils le sont probablement moins que les adultes.