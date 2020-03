La BCV veut «donner une bouffée d'oxygène aux PME»

Afin d'accompagner les petites et moyennes entreprises (PME) vaudoises dans la crise du nouveau coronavirus, la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) a décidé de suspendre les amortissements de leurs crédits au 31 mars 2020 et au 30 juin 2020. «Cette mesure permet de laisser plus de 40 millions de francs de liquidités à disposition des PME du canton», détaille-t-elle dans un communiqué.

Pour les prêts hypothécaires aux PME, le processus de report des amortissements se fera de manière automatique: le client recevra simplement un avis. «En revanche, pour des raisons techniques, une demande devra être faite, pour ceux qui le souhaitent, s’agissant des autres types de crédits (comptes courants entreprises, prêts équipements)», poursuit-elle. Dans ces cas-là, les entreprises pourront prendre contact avec leur conseiller et la BCV annonce qu'elle suspendra les amortissements correspondants.

Un élan général

«Il y a un élan général, qui regroupe les autorités et les entreprises, qui prend, analyse Daniel Herrera, responsable Médias & Communication. On veut participer à ces efforts et donner une bouffée d'oxygène aux entreprises pour passer ce cap difficile.» Et de compléter, à titre indicatif: «Il y a environ 55'000 PME vaudoises et près de 30'000 sont clientes de la BCV. Globalement, quelque 25% des entreprises bénéficient de lignes de crédit, qu'elles soient commerciales et/ou hypothécaires.»

Par ailleurs, les conseillers entreprises de la BCV sont à disposition de leurs clients pour les mettre en relation avec le chômage partiel et l'accès aux aides du Cautionnement romand ainsi qu'étudier rapidement un accompagnement financier.

La suspension des amortissements ne concerne cependant pas les prêts hypothécaires des particuliers, ni les portefeuilles immobiliers.