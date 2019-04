La «Banane» prendra du volume pour satisfaire les étudiants

Étudiants et bouquins sont à l’étroit aujourd’hui à la Banane, surnom du bâtiment de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) à Dorigny. Et donc ce bâtiment, officiellement baptisé Unithèque, doit prendre du volume pour satisfaire la demande. Les travaux démarreront en novembre et dureront jusqu’en 2022, comme le Conseil d’État l’a annoncé jeudi. Le Grand Conseil devra se prononcer sur une tranche de 54,7 millions d’ici à quelques mois. Montant total du projet: 79,5 millions de francs.

Déjà présenté en 2015, l’agrandissement devait être inauguré cette année. Vue d’avion, l’extension donne l’impression qu’une seconde banane viendra se greffer sur la face convexe de la première. Ouverte en 1983, la Banane était conçue pour une université de 6000 étudiants, alors qu’elle en compte désormais 15'000. D’où un besoin de 2000 places de travail à la bibliothèque, alors qu’on en trouve seulement 900 aujourd’hui.

350'000 livres en rayons

Le projet permettra également d’agrandir le restaurant universitaire. Avec 1300 places assises, il sert 2000 repas et pourra en proposer 400 de plus à l’avenir. Sur tous ses sites et ses entrepôts (Dorigny, Riponne et ailleurs dans le canton), la BCU compte environ 11 millions de documents, dont 6,7 millions de manuscrits et 2,6 millions d’imprimés. «Mais actuellement environ 350 000 ouvrages sont disponibles en libre accès à Dorigny. L’extension prévue ne va pas particulièrement changer ce nombre», explique Jean-Claude Albertin, directeur adjoint de la BCU.

En fait, le projet prévoit tout de même de doubler la capacité de Dorigny en y ajoutant 47'000 mètres linéaires d’étagères. Mais ce sont surtout les magasins, entendez par là les entrepôts inaccessibles au public, qui en bénéficieront. «Nous rachetons et remplaçons entre 15'000 et 20'000 ouvrages par année, ajoute Jean-Claude Albertin. Le même volume sort alors du libre accès et accroît les magasins. L’agrandissement de l’Unithèque nous permettra également de réunir certaines collections et certains fonds entreposés, sans être accessibles au public, ailleurs dans le canton.»

Quant aux nouvelles places de travail, il ne s’agira pas seulement d’installer des chaises et des tables. L’architecture intérieure prévoit notamment une immense salle de lecture et des espaces plus petits, selon Chantal Ostorero, directrice générale de l’enseignement supérieur, au sein du Département de la formation, de la Jeunesse et de la Culture (DFJC). «Avec l’augmentation du nombre d’étudiants qu’a connue l’Université, la bibliothèque ne correspond plus aux techniques actuelles de recherche, ajoute-t-elle. Il faut offrir de nouvelles places de travail aux étudiants, car il n’y en a plus assez non plus dans les cafétérias du campus pour travailler entre les cours.»

Facture en hausse

Le montant de 79,5 millions articulé ce jeudi par le Conseil d’État est supérieur d’environ 6 millions de francs aux chiffres esquissés en 2015. Une hausse qui s’explique par l’affinement du projet ces quatre dernières années, selon Chantal Ostorero. Sur ce total, la Confédération devrait accorder un subside de 17,6 millions. Le reste corres­pond à la tranche de 54,7 millions pour la construction dévoilée jeudi par le Conseil d’État et au crédit d’études de 7,2 millions de francs votés par le Grand Conseil en 2015. (24 heures)