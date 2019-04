La Cour d'appel pénale n'était pas assez curieuse

La Cour d’appel pénale cantonale serait-elle expéditive ainsi que le soufflaient depuis des années des avocats préférant rester à couvert? Une chose est sûre, sa manière de conduire les débats posait problème.

Par deux fois en six mois, le Tribunal fédéral (TF) a donné raison à des recourants se plaignant de n’avoir pas eu l’occasion de s’expliquer devant les juges chargés de revoir leur cause. Dans les deux cas, le jugement a été annulé. Avec ordre de remettre l’ouvrage sur le métier.

C’est d’autant moins anodin qu’en Cour d’appel, tout peut basculer. L’affaire Ségalat en est un exemple gravé dans les annales judiciaires. D’abord blanchi de l’accusation de meurtre, le scientifique français a été condamné à 16 ans en 2012 sur appel du Ministère public après avoir été brièvement interrogé par la Cour cantonale, puis reconnu définitivement coupable par le TF l’année suivante.

Exigences renforcées

Eric Kaltenrieder, président du Tribunal cantonal (TC) prend acte: «Il s’agit d’un changement de jurisprudence du TF, qui renforce les exigences en matière d’interrogatoire du prévenu lorsque les faits sont contestés et doivent être vérifiés, même sans réquisition des parties. À notre connaissance, le Tribunal fédéral a annulé des arrêts dans d’autres cantons pour les mêmes motifs».

Désormais en application, cette nouvelle manière de pratiquer est en soi une petite révolution. Le patron de l’Ordre judiciaire vaudois observe que «certains prévenus et parties plaignantes ne comprennent pas pourquoi ils doivent répéter ce qu’ils ont déjà dit plusieurs fois à la police, au procureur, au premier juge».

De fait, la seconde annulation concerne une décision vaudoise prise le 12 juin 2018, soit cinq semaines avant que le Tribunal fédéral ne modifie sa jurisprudence en réponse à un recours pour le même grief déposé contre un jugement cantonal d’août 2017. Rendu en décembre 2018, le second verdict défavorable se réfère donc au premier. Et le président du Tribunal cantonal de souligner que «jusque-là, le TF avait confirmé à plusieurs reprises la pratique de la Cour d’appel pénale vaudoise».

Deux cas problématiques

La première de deux situations concernait des personnes libérées de gestion déloyale en première instance, puis condamnées à la suite d’un appel du Ministère public. Dans ce cas qui fait jurisprudence, le TF considère que «le fait d’avoir demandé aux recourants s’ils confirmaient leurs déclarations précédentes et avaient quelque chose de nouveau à dire ne saurait nullement être considéré comme suffisant». Et d’ajouter qu’ils auraient dû être «amenés à s’exprimer sur les nombreux éléments de fait qui restaient litigieux».

Le second cas était celui d’un homme condamné à des jours-amendes pour contrainte sexuelle plus sévèrement qu’en première instance à la suite d’un appel du Ministère public. L’intéressé vient d’essuyer un refus à sa demande de récusation de la même Cour d’appel qui va le rejuger. «Regrettable, déplore son avocat, Me Philippe Corpataux. Humainement parlant, on ne peut exclure que ces mêmes juges garderaient une dent contre celui qui a fait annuler leur verdict.»

Ici, le TF va plus loin: «Le fait que la défense ne demande pas l’interrogatoire du prévenu durant les débats d’appel n’y change rien (…), indique-t-il. Les parties n’ont pas à palier, par des questions, une absence d’interrogatoire par la juridiction d’appel.»

La Haute Cour rappelle que la loi garantit un droit personnel de participation à la procédure pénale et que le droit d’être entendu «empêche que le prévenu ne soit réduit à être objet de l’activité de l’État». (24 Heures)