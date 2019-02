La Fête des Vignerons se vend à la Gare de Lyon

À Paris, la Gare de Lyon c’est la porte du sud, et dans le hall de départ, le Train Bleu est un restaurant de prestige dont les décors chantent les Alpes, la Provence ou l’Italie. Pour vendre la Fête des Vignerons 2019, les Veveysans n’ont pas hésité à se placer sous une peinture des vignobles de Bourgogne: Lavaux contre Chablis, on y va crânement! L’opération n’est pas une conférence de presse classique, il y a là 60 ou 80 personnes, quelques journalistes bien sûr, mais aussi beaucoup de Suisses actifs dans les milieux artistiques ou de la communication.

On sort les petits-fours, car cette année la conquête du public étranger sera un enjeu important pour la Fête des Vignerons. Lors de la dernière édition, en 1999, l’écrasante majorité des 280'000 spectateurs étaient Romands. «Il n’y avait que 7% d’Alémaniques et 2,5% de spectateurs venus de l’étranger, soit 7000 personnes», explique la cheffe de communication Marie-Jo Valente. Mais cette année l’arène est plus grande, le nombre de représentations supérieur, et cela signifie 400'000 billets à vendre: 230'000 l’ont déjà été, 8900 à l’étranger dont 2900 en France. «Il nous faudra trouver un public au-delà des inconditionnels, conclut Marie-Jo Valente, et cela commence maintenant.»

À vrai dire, cela commence surtout par une panne de micro. La responsable média, Isabelle Falconnier, a juste le temps d’évoquer «un événement unique au monde» avant d’être coupée par la sono. Elle fait bonne figure et lance un film de présentation préparé par l’ECAL. Manque de pot, l’image disparaît après quelques secondes… On garde son calme et on continue, malgré les interruptions de micro. François Margot, l’abbé-président de la Confrérie des Vignerons, détaille ce qui pour lui fait le sel très particulier de la Fête: «Elle met en valeur non pas les gens de la cave, mais ceux qui soignent le cep. On honore les ouvriers de la terre, et ceux qui le font sont les propriétaires. C’est une fête, en somme, où le capitaliste célèbre les ouvriers.»

À son tour, le directeur de la Fête, Frédéric Hohl, joue sur les paradoxes: «Des manifestations de très grande importance comme celle de Vevey, il y en a beaucoup à travers le monde. Mais elles ont toutes lieu dans des grandes capitales. Il n’y en a aucune, comme à Vevey, où l’on dresse une scène de 20'000 spectateurs sur la place d’une petite ville de 19'000 habitants…»

«J’en rêve depuis 20 ans»

Enfin, le metteur en scène, le Tessinois Daniele Finzi Pasca, prend la parole. Lui qui a réalisé la cérémonie de clôture des JO de Turin et de Sotchi, il explique les problèmes techniques très aigus pour faire chanter deux chœurs distants de plus de 100 mètres et le recours à des systèmes high-tech très élaborés. Puis il conclut, un peu dépité: «Ça fait drôle de parler de la technologie et d’avoir un micro qui fonctionne si mal. On essaiera de faire mieux à Vevey.» La salle applaudit par commisération puis elle tombe enfin sous le charme quand trois des onze chanteurs sélectionnés chantent le Ranz des vaches.

«J’adore!» s’extasie un jeune journaliste de CNews, qui confesse n’être venu que parce que son rédacteur en chef l’y a contraint. Mais là, il est convaincu: «Une seule fois par génération, c’est génial!» À ses côtés, un cadre du «Figaro» enfourne les délicates préparations culinaires et s’extasie sur «une manifestation qui n’est pas financée par l’argent public et qui constitue une excellente promotion touristique». Il verrait bien «quelque chose dans le «Figaro Magazine».

Et puis il y a les enthousiastes, comme Elizabeth Kaufmann, une ancienne de «Marie-Claire» qui tient aujourd’hui un blog, Famous Rallye: «La Fête des Vignerons, j’en rêve depuis 20 ans, je n’avais pas pu y aller en 1999.» Elle est déjà conquise: «Ce sera bien mieux que votre inauguration maçonnique et satanique du Gothard!» Voilà qui est bien dit… (24 heures)