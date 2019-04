La Fondation Apollo s’est repliée sur un seul étage

«Arriver dans des bureaux aussi luxueux lorsqu’on est dans le besoin, c’est gênant!» Plusieurs personnes avaient constaté que les locaux du siège de la Fondation Apollo, situés à la rue de Lausanne 17, à Vevey, étaient trop grands et trop clinquants. Depuis le 1er mars, l’institution d’intérêt public qui aide les mal-logés a pris acte: elle n’occupe à cette adresse plus deux mais un seul étage. Elle a ainsi renoncé à un peu moins de la moitié de ses plus de 500 m2. Apollo restera accessible pour ses bénéficiaires uniquement au 5e étage. La liaison interne qui existait précédemment avec le 4e étage a été supprimée. À ce niveau emménagera ces prochains jours un cabinet d’avocats sans aucun lien avec la fondation.

Pour rappel, Apollo s’est installée en mai 2015 à cette adresse, dans ces locaux trop grands. La fondation avait alors sous-loué une partie de l’espace pour des bureaux partagés (coworking). Cette tâche avait été prise en charge par la société du président d’alors, Lionel Girardin. Ce dernier est actuellement suspendu de ses fonctions de municipal à Vevey, car soupçonné de gestion déloyale d’intérêts publics dans le cadre de son activité à Apollo.

Nouvelle gouvernance

Trois principales raisons expliquent ce «repli» d’Apollo. Tout d’abord, deux demandes ont pesé lourd. D’une part, le Canton (le principal bailleur de fonds d’Apollo, pour 800'000 fr. d’aides en 2018) a demandé de réévaluer si la dotation en surface était en adéquation avec le travail à effectuer. L’autorité publique ne souhaitait pas que ses subventions couvrent un loyer plutôt que de venir en aide aux plus démunis, sous peine de retirer son subventionnement à Apollo. Par ailleurs, l’Autorité de surveillance des fondations a souhaité qu’Apollo renonce au coworking, une activité qui n’entrait pas dans ses buts statutaires.

Surtout, comme nous l’apprend notamment le Registre du commerce, un homme à la très solide expérience dans ce domaine, Christophe Equey, a été nommé depuis le mois d’août pour remettre de l’ordre dans la gestion d’Apollo, comme «commissaire désigné par l’Autorité de surveillance des fondations avec attributions de président». Un changement de gouvernance bienvenu, et appuyé par le départ «d’un commun accord» de l’ex-directrice, Rachèle Féret.

Contacté, Christophe Equey ne souhaite pas répondre à nos questions, pour «ne pas alimenter une polémique inutile et afin de retrouver une sérénité dans les activités de la fondation». (24 heures)