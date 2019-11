La Grève du Climat brigue une place au Château

Assis en tailleur sur le gravier glacé de l’esplanade du Château à Lausanne, dix grévistes du climat ont annoncé jeudi leur intention de concourir à l’élection complémentaire pour le Conseil d’État. Le siège que la PLR Jacqueline de Quattro laisse vacant pour s’en aller au Conseil national n’a pas encore été officiellement revendiqué, avant le congrès d’investiture du PLR du 5 décembre. Mais la députée syndique Christelle Luisier s’est déjà annoncée comme candidate à la candidature. D’aucuns espéraient une élection tacite. Il n’en sera rien.

La Grève du climat Vaud, mouvement né dans le sillage des manifestations des jeunes, s’aligne donc pour la course au Château. Cassant les schémas institutionnels ordinaires, il tirera au sort son candidat ou sa candidate avant le délai du dépôt des listes, le 23 décembre, parmi les personnes intéressées: «Cela peut être n’importe qui», dit une militante. Pour rappel, la loi vaudoise exige que le candidat soit Suisse, majeur, domicilié dans le canton et sans curatelle. Lors du point de presse de jeudi matin, les militants ne se sont pas désignés nommément. Chaque parole articulée émane du collectif. Le traditionnel discours rapporté des médias en provenance de personnes identifiables n’a plus cours ici.

Face aux questions des journalistes, la parole n’est pas personnelle. Un petit temps de latence précède chaque énonciation. Les protagonistes se regardent avant que l’un ou l’une d’entre eux propose une réponse anticipée et débattue par le groupe en amont. Au milieu de la partie questions et réponses, une jeune femme rappelle son groupe à l’ordre, lui faisant remarquer que les prises de parole hommes-femmes ne sont pas paritaires à ce stade.

Selon la Grève du climat Vaud, l’action et l’intelligence collectives doivent pallier l’indigence des programmes politiques usuels, portés par des «carriéristes». Reçus par le Conseil d’État après les manifestations, les militants ont été déçus du plan climat cantonal.

Diffuser leurs idées

«Nous avons pu remarquer l’écart entre les objectifs de la Grève du climat et le manque de moyens économiques, humains et intellectuels de l’État pour résoudre la crise climatique», indique une gréviste. Le mouvement déplore «la lenteur des processus administratifs», des obstacles qui finissent par «miner» leurs espoirs. Le plan climat vaudois n’est en définitive, estime-t-il, qu’un plan de communication.

Ce que veulent les grévistes, c’est «changer le système», «reconstruire le vivre-ensemble». «Notre action ne concerne pas que la crise climatique, poursuit un militant. Nous la lions à d’autres problèmes économiques, sociaux, politiques.» Il y a pourtant «urgence»: «On est en train d’approcher des points critiques.» Il refuse ainsi les adaptations progressives ou le credo d’une sortie de crise par le biais de l’innovation technologique.

Pourquoi prétendre à un siège gouvernemental dans un système considéré comme dépassé? Les jeunes ne nient pas lancer une candidature de combat pour diffuser leurs idées, sans but absolu d’obtenir une élection.

Investir dans le débat public

Sont-ils conscients qu’une telle candidature aura pour effet concret de coûter 500'000 francs à l’État, alors que la succession aurait pu être tacite? Un militant objecte que le siège de Jacqueline de Quattro n’appartient pas au PLR et que la Grève du climat Vaud est le premier mouvement à s’annoncer. Techniquement, c’est le PLR qui va provoquer une complémentaire… Enfin, trop peu d’argent est mis dans le débat public: «S’il y a un domaine dans lequel il faut investir massivement ces prochaines années, c’est bien le débat public, pour faire participer les gens un maximum.»