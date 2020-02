La Haute École pédagogique se déploie à Sévelin

Les effectifs de la Haute École pédagogique grimpent fortement, tout comme la population scolaire. À son ouverture en 2008, la HEP comptait 1100 étudiants. Ce chiffre aura presque triplé en 2022. Le gouvernement tient à maintenir l’institution sur un site unique: il promet une demande de crédit d’étude pour le premier semestre 2020. En attendant, il mise sur des solutions transitoires, le siège de la HEP à l’avenue de Cour étant insuffisant.

Début février, le gouvernement a ainsi publié une demande de crédit de 1,87 million pour équiper 2580 m2 de locaux à l’avenue de Sévelin 46, en face de la salle de concert des Docks. Les unités de didactique du français et de didactique des langues et cultures y prendront place dès la rentrée d’octobre 2020. Près de 400 étudiants sont concernés. Le bâtiment abritera 13 salles de cours, une douzaine de bureaux et 4 salles de réunions. Pour une année pleine, le loyer est de 768'000 francs, plus 70'000 francs de charges.

Le parlement doit se dépêcher. La commission se réunit le 6 mars et le plénum est prié de dire oui avant le 31 mars. Passé cette date, le bail serait caduc et le propriétaire aurait le droit de louer ses locaux à d’autres. Pour l’heure, l’État est locataire à titre gratuit depuis octobre 2019. La demande de permis de construire a été faite en décembre, les appels d’offres ont débuté en janvier. L’État locataire ne paiera le loyer que depuis le 1er mai. Ensuite, place à cinq mois de travaux.