La Police des Transports prend du galon

Ça ne sautera sans doute pas aux yeux de ses milliers d’usagers, mais, en 2018, la gare de Lausanne sera le théâtre d’une innovation sécuritaire. Progressivement, les gendarmes qui y patrouillent chaque jour vont remettre à leurs confrères de la police des transports (TPO, lire encadré) la responsabilité des missions de police secours dans le périmètre de cet important nœud ferroviaire. À terme, les rondes et interventions d’urgence seront, la journée, assurées par les agents au fameux gilet lemon, jaune fluo. La permanence nocturne, soit de 22 h à 6 h, reste de la compétence de la police municipale lausannoise, qui dispose d’un poste au bas de la rue du Petit-Chêne.

La convention de partenariat, que viennent de signer le Conseil d’État et la police des transports, est une première en Suisse romande. Si l’accord entre en vigueur le 1er janvier, il est d’abord question d’une période transitoire. Depuis quelques jours déjà, un agent de la TPO se joint aux patrouilles de la police cantonale, à des fins de formation. Cela va durer plusieurs mois.

Gardes-frontière, police lausannoise, gendarmerie, police des transports: plusieurs corps cohabitent à la gare de Lausanne. Et collaborent déjà, comme lorsqu’un convoi de supporters à risque passe par le chef-lieu vaudois en marge d’un important match de foot, par exemple. Restait à donner un cadre et à améliorer les synergies pour être plus efficace au quotidien, résume le capitaine Michel Willy, chef de la TPO pour la région romande: «Nos agents sont au bénéfice de la même formation que ceux de la police cantonale, ils sortent de la même école, l’Académie de Savatan, ont tous le même brevet fédéral. Élargir nos compétences d’intervention profitera au citoyen car nous sommes habitués à travailler dans l’environnement ferroviaire: nous pouvons apporter des renseignements aux usagers, et savons qui appeler pour stopper un train en cas de besoin, quelles mesures de sécurité prendre, etc.» Pour la TPO, s’occuper des missions de police secours valorise aussi le savoir-faire de ses agents et rend l’emploi plus attractif au sein de cette police spécialisée.

Pas de compétences judiciaires

Concrètement, la TPO assurera une présence policière la journée et pourra donc intervenir en cas de besoin. «Mais ils n’ont pas de compétences d’investigation judiciaire», précise Jean-Christophe Sauterel, chef de la communication de la police cantonale. Cette dernière et la police lausannoise sont en effet les seuls corps vaudois habilités à mener des enquêtes.

Avec cette nouvelle organisation – qui n’a aucune incidence financière pour l’une ou l’autre partie –, le canton «anticipe l’évolution de la gare», reprend le porte-parole. Les importants travaux planifiés sur le site vont encore accroître la fréquentation de cette plate-forme où passent chaque jour entre 120'000 et 140'000 voyageurs. L’amélioration de la coordination est nécessaire et des locaux communs sont d’ores et déjà envisagés dans la gare du futur. «Il faut relever que ce lieu n’est pas criminogène, il n’y a pas plus de délits ici qu’ailleurs», souligne Jean-Christophe Sauterel.

En déléguant les tâches de police secours, la gendarmerie gagnera en souplesse et pourra à terme redéployer des forces vives ailleurs dans le canton, où le besoin s’en fait sentir. «Mais, à ce stade, il n’est pas prévu de réduire le nombre d’agents dans la gare.» Le poste de gendarmerie, où officient une quinzaine de pandores, demeurera. C’est toujours là que les dépôts de plainte pourront se faire, la police des transports ne disposant pas de guichet public. (24 heures)