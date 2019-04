La Rega se paie la Ferrari des hélicoptères

«C’est comme si nous étions passés de la Mercedes à la Ferrari.» Assis aux commandes du tout nouvel hélicoptère de la Rega, Werner Marty a les yeux qui brillent. Cela fait pourtant déjà plus d’un mois que le chef de la base lausannoise pilote la superbe machine rouge et blanche, dont le cockpit dégage encore l’odeur reconnaissable entre toutes de la voiture neuve. Baptisé «Juliette» par les équipages, le «Supercopter» rouge et blanc est plus puissant que le précédent, plus maniable, plus performant et moins bruyant grâce à son rotor de queue. Bienvenu à bord.

Ce qui frappe au premier regard, c’est l’avant de l’hélicoptère, un H145 de chez Airbus. Il a un gros nez. «J’ai entendu des personnes qui l’avaient appelé Pascal Couchepin… Ce que cache ce nez? Le radar météorologique qui nous prévient de la pluie ou de la grêle. Là encore, c’est une nouveauté», détaille Werner Marty. On ne parlera plus du physique de la machine, mais de ses époustouflantes performances.

Le H145 est plus puissant: deux moteurs de 894 CV contre deux de 770 CV pour son prédécesseur. Il est un peu plus long, raison pour laquelle il dispose de deux caméras de recul. «Mais cela ne fait pas bip-bip quand on approche d’un obstacle», plaisante le chef de base. Par rapport aux autres systèmes de pilotage automatique, celui du H145 dispose d’un «quatrième axe» qui gère la puissance de la machine.

Outre le pilote, un ambulancier et un médecin composent l’équipage. «C’est une véritable unité de soins intensifs volante», avance Christian Kern, le vice-président du conseil de fondation de la Rega. Le médecin a plus de place pour travailler autour du patient, et en rabattant le siège, une seconde personne peut être prise en charge assise, ou un accompagnant. Un téléphone satellite est présent dans le cockpit, notamment s’il faut entrer en contact avec une personne disparue.

L’autre avantage du H145, c’est son système d’éclairage. Il y a deux puissants spots à l’avant de la machine, manipulables par l’ambulancier et par le pilote. Il y en a deux autres sous la queue afin de garantir une meilleure sécurité en cas de treuillage de nuit. La Rega a commandé sept H145 pour un montant total de 60 millions de francs. Ce prix comprend les appareils et l’installation du matériel médical spécial. À noter que les «anciens» hélicos, des EC145 qui volaient depuis 2003, seront revendus.

Un drone en vol dès 2020

La Rega prend décidément de la hauteur: elle poursuit un projet de drone qui pourrait être opérationnel en 2020. «En 2018, ce sont 160 personnes disparues, blessées ou malades que nous n’avons pas pu secourir en raison des conditions météorologiques. Le drone viendra compléter le travail de l’hélico», explique Roland Albrecht, membre de la direction de la Rega et responsable des médecins. Le drone pourra ainsi détecter les téléphones portables et les signatures thermiques. Avec son rotor à trois pâles qui lui donne des airs de petit hélico, il sera en outre doté d’un système anticollision. (24 heures)