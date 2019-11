La Revue de Thierrens, une quadra impertinente

60 ans de droit de vote pour les femmes dans le canton de Vaud, 50 ans du premier pas sur la Lune et 40 ans de la Revue de Thierrens. Les raisons de fêter ne manquent pas pour la dernière citée, qui a commencé vendredi passé sa série de quatorze représentations annuelles.

Sous le titre «On a marché DANS la lune», qui ne lui a pas (encore) valu les foudres des détenteurs des droit de l’œuvre d’Hergé, la joyeuse bande du FC Thierrens et ses renforts ont concocté un spectacle mélangeant allègrement les différents éléments ayant fait l’actualité durant l’année écoulée.

Ainsi, Greta Thunberg se trouve parachutée dans un Pays des merveilles végétales, obtenues à grands coups de plantes transgéniques, d’épandages de puissants pesticides et autres désherbages radicaux au glyphosate. Devant les restes fumants de Notre-Dame, les «gilets jaunes» devisent avec un Quasimodo accompagné de son alter ego genevois Quasi-Maudet.

La Revue révèle aussi que les fourgons blindés attaqués sur l’autoroute contenaient en réalité le magot détourné par les organisateurs de la Fête des Vignerons. Tout le monde s’en sortira toutefois avec des peines légères assorties de sursis, à l’exception du chauffeur, sévèrement condamné en raison d’un dépassement de 10 km/h de la limitation de vitesse. Merci Via sicura! Enfin, les auteurs n’oublient pas d’égratigner les JOJ 2020, qui seront «forcément une réussite écologique puisque personne n’ira voir les épreuves».

Toujours parfaitement exécutés, les chants et ballets de jeunes femmes peu vêtues agrémentent le tout en laissant croire que rien n’évolue sous le plafond de la grande salle de Thierrens. Ce serait oublier que Bouillon se retrouve attaché par un groupe de grévistes féminines et féministes. Lassées de ses blagues graveleuses, elles le bâillonnent aux cris de «Bouillon au ruclon!» Les rires du public quelques instants plus tard en écoutant les dernières histoires de Maurice racontées par ce même humoriste laissent toutefois penser que l’humour 100% bien-pensant n’est pas prêt de se faire une place sur le Plateau du Jorat.

La Revue de Thierrens

les jeudi, vendredi, samedi et dimanche jusqu’au 14 décembre.

Infos et billetterie sur www.larevuedethierrens.ch ou par tél. au 021 905 40 18