La «cathédrale de béton» sera la Mecque du trampoline

Quand les CFF se sont mis en tête de louer leur halle aux marchandises de Sébeillon, surnommée «la cathédrale de béton», on se doutait bien qu’avec une telle hauteur sous plafond, part belle serait faite à des activités nécessitant une élévation certaine. À raison. Une année et demie après leur appel à idées, ils mettent l’aménagement des lieux à l’enquête publique. «Le bâtiment sera dévolu à des activités de loisirs sportifs, à hauteur d’environ 70% de la surface», explique le porte-parole, Jean-Philippe Schmidt.

La plus grosse partie de la halle sera dévolue au trampoline. Comme une évidence. On parle d’un Jump Spot d’une surface de 3400 mètres carrés. Le club qui gérera les lieux disposera aussi d’un café-restaurant attenant de 80 places, dont 30 en terrasse couverte qui surplombera les rebonds. Sur 2000 autres mètres carrés, on trouvera des terrains de basket et de badminton. Là encore, le club en charge de cet espace pourra compter sur un café-restaurant. Il aura une capacité de 70 places, dont 30 en terrasse couverte. Enfin, du street workout sera pratiqué dans la dernière surface sportive sur près de 1500 mètres carrés. Le street workout? Une discipline mêlant la gymnastique et la musculation et mélangeant figures de force, de souplesse et d’équilibre. Ses adeptes auront eux aussi une buvette de 60 places, dont 20 en extérieur sur un quai de chargement.

Et ce n’est pas tout. La halle abritera encore un studio de danse, des ateliers qui seront loués par la Ville de Lausanne, un dépôt ainsi qu’un grand espace d’événements de 700 mètres carrés. Côté parking, les usagers pourront profiter de 137 places autour de la halle. Les vélos ne seront pas oubliés avec 5 parkings totalisant 91 places.

La halle aux marchandises de Sébeillon est d’intérêt local (note 3). Construite en 1953 par l’architecte Charles Sarazin, elle est longue de 145 mètres et haute de 10 mètres hors voûte. Elle abrite encore deux voies de chemin de fer. La nouvelle affection sportive du bâtiment ne durera toutefois qu’une dizaine d’années, les CFF ayant des projets de développement du quartier en collaboration avec la Ville de Lausanne.