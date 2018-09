Les installations de la Braye cédées à 2 francs pour sauver le ski

Les amateurs de glisse au Pays-d’Enhaut retiennent leur souffle: jeudi, les élus de Château-d’Œx diront s’ils acceptent de céder la Braye à des privés prêts à se lancer dans l’opération de la dernière chance pour sauver le domaine skiable. Actionnaire unique de Télé-Château-d’Œx SA (TCO), propriétaire des installations et de leur restaurant, la Commune avait douché les derniers espoirs de survie au printemps 2017 en annonçant le retrait de son soutien annuel.

Alors qu’autorités et experts donnent le ski pour mort sur cette piste de moyenne montagne, les habitants de la vallée sont encore nombreux à vouloir y croire et plusieurs, dont des membres du conseil d’administration de TCO, joueront le tout pour le tout. En urgence, ils ont créé en début d’été l’association Edelweiss Paradise, du nom du projet qui pourrait permettre au domaine de retrouver une identité touristique quatre-saisons.

Cette association est pressentie pour un rachat proposé à prix d’ami: 1 franc pour le capital-actions (200'000 fr. au départ, amorti au 31 décembre 2017) et 1 franc pour l’ensemble des installations. Le restaurant d’altitude serait cédé pour 50'000 fr. Plusieurs opérations comptables permettraient à la Commune de se dégager de cet engagement vieux de vingt ans dans lequel auront été engloutis, au fil des ans, des millions issus des deniers publics.

Trouver plus de 5 millions

«La Commune n’avait plus les moyens d’assumer la Braye, rappelle le syndic Éric Grandjean. Nous avons accepté de vendre à ceux qui veulent encore tenter quelque chose. S’ils arrivent à trouver les 5 millions qu’il faut pour viabiliser le site, tant mieux!» lance celui qui s’est engagé publiquement à soutenir l’Edelweiss Paradise.

Forte déjà de 100 membres, l’association sait qu’elle avance en terrain instable: «Le Conseil communal n’a pas encore donné son feu vert pour la vente, l’autorisation d’exploiter sera échue à la fin du mois et nous n’avons pas d’argent! On ne pourrait pas démarrer plus mal, ironise Didier Morier, vice-président d’Edelweiss Paradise. Mais tant qu’on n’a pas essayé toutes les pistes, on ne doit pas baisser les bras.» Formellement, Edelweiss Paradise deviendrait propriétaire des installations et s’engagerait à chercher les financements pour les rénover et les faire tourner quand TCO poursuivra l’exploitation.

Réussir où tout a échoué

Comment l’équipe d’Edelweiss Paradise compte-t-elle réussir (qui plus est sans soutien public), là où les formules passées ont échoué? «Il faut dire que ces dix dernières années, rien n’a été tenté, rectifie Didier Morier. Tout développement a été gelé depuis dix ans, dans le contexte d’Alpes vaudoises 2020. Maintenant, nous allons pouvoir proposer des projets.»

Tablant sur un investissement de 5,5 millions (à titre de comparaison, le remplacement d’Isenau est estimé à 13,5 millions et celui du Meilleret à 20 millions aux Diablerets), les meneurs du projet espèrent réinjecter 3,5 millions dans la remise à neuf des installations et 2 millions pour créer un espace touristique à l’arrivée du télésiège sommital ( lire encadré ). Une première enveloppe de 700'000 fr., à réunir auprès de privés, pourrait suffire pour tourner cet hiver. Sous réserve d’autorisations de l’Office fédéral des transports.

Les promoteurs d’Edelweiss sont encouragés par plusieurs signaux: une réunion d’information à la population a fait salle comble en août, montrant le soutien à la Braye de la part d’habitants et de résidents secondaires. L’ouverture inespérée de l’installation l’hiver dernier s’est révélée prometteuse, contenant la perte à 25 000 fr. Le soutien d’une trentaine de particuliers, prêts à engager 10'000 fr. chacun pour éponger en cas de besoin, a aussi pesé lourd. (24 heures)