La concubine du policier raconte sa nounou au noir

Inspecteur à la police judiciaire de Lausanne, Philippe Ducommun, par ailleurs député UDC, chantre de la lutte contre le travail au noir, avait choisi de tourner la page après sa condamnation par le ministère public pour emploi d’étranger sans autorisation à 120 jours-amendes avec sursis et 2400 francs d’amende ferme («24 heures» du 1er juin). Elle aussi condamnée, sa concubine, ressortissante d’Equateur, n’a pas voulu en rester là.

Assistée de Me Pierre-Yves Brandt, Madame a comparu à sa demande il y a quelques jours devant le Tribunal de police. Pour y invoquer l’ignorance plutôt que la volonté de tricher. Elle a affirmé qu’elle seule avait organisé cette garde: «Je voulais pouvoir recommencer à travailler. Je n’avais rien trouvé pour mon fils sur le réseau d’accueil de la Ville».

Procès sous tension

Tant la faute que le contexte dans lequel elle a été commise importent pour la justice. Aussi la tension a-t-elle grimpé lorsque la prévenue a refusé de dire qui lui avait présenté cette nounou. Elle s’est bornée à indiquer qu’elle a fait sa connaissance par une compatriote. Plus encore, elle a soutenu ne pas savoir où habitait cette femme. «À son accent, je pensais qu’elle était espagnole, a-t-elle affirmé. C’est quand elle m’a proposé son passeport en garantie d’une avance que j’ai vu qu’elle aussi était équatorienne». Et d’ajouter: «Je n’étais pas en Suisse depuis longtemps, j’ignorais la loi. Si j’avais su..».

La présidente lui a demandé comment elle faisait pour confier l’enfant alors âgé de trois ans. «Nous nous rencontrions dans un magasin, a-t-elle répondu. Parfois je mangeais avec elle à midi. Je lui remettais mon fils pour quelques heures, une ou deux fois par semaine. Il était content». La nounou était payée 10 francs de l’heure. La prévenue murmure que des mamans de jour le font pour 5 francs de l’heure.

Me Brandt a rappelé que tout cela s’est produit en 2013. Que 120 jours-amendes représentent quatre mois de prison («On a le sentiment qu’elle a commis un crime»). Comme c’est généralement le cas quand un policier est poursuivi pénalement, c’est le ministère public central qui intervenait dans cette double affaire. Procureur général adjoint, Franz Moos s’est étonné que cette mère puisse confier son enfant à une inconnue: «Ce scénario ressemble plus à un trafic illicite qu’à une relation entre parents et maman de jour!»

Convaincue de l’incohérence de ses explications, la cour a confirmé les 120 jours-amendes avec sursis à cette mère, ainsi qu’une amende ferme de 900 francs. Pour le procureur, c’est une peine conforme à la jurisprudence. Si Philippe Ducommun a écopé d’une sanction similaire malgré son rôle passif, «c’est parce qu’un policier se doit d’être exemplaire», a souligné Franz Moos. Une enquête administrative a été ouverte à l’encontre de l’inspecteur. Interpellée, la police de Lausanne considère qu’elle n’a pas à communiquer à ce sujet.

Cette histoire aura par ailleurs coûté au couple près de 2500 francs de frais de justice. (24 heures)