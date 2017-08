«La confiance se mérite, elle ne se décrète pas»

Baptême du feu pour la nouvelle conseillère d’Etat Cesla Amarelle. La ministre socialiste de la Formation s’est frottée mardi au rituel de la conférence de presse consacrée à la rentrée scolaire. Un exercice d’équilibrisme où il s’est agi de se montrer dynamique et visionnaire, sans pour autant renier le travail abattu par la prédécesseure, à savoir sa camarade Anne-Catherine Lyon, qui a occupé ce poste durant quinze ans.

Les premiers pas de Cesla Amarelle dans sa nouvelle fonction seront bien entendu scrutés par les acteurs du milieu scolaire, mais aussi par ses opposants politiques. Histoire d’aller au-delà des chiffres et des nouveautés qui marquent cette rentrée 2017-2018, elle a accordé une interview à 24 heures.

– Dans quel état d’esprit abordez-vous votre première rentrée des classes?

– C’est à la fois du plaisir, un honneur et une fierté d’assumer la conduite politique de la Formation, rôle d’autant plus important que nous sommes dans une étape de transformation sociale. Il faut à la fois assurer l’acquisition des compétences professionnelles et d’outils intellectuels qui permettront aux enfants de trouver leur place dans la société et de s’épanouir.

– Pas de craintes?

– De l’émotion plutôt. Je présidais ce matin la Conférence plénière des directeurs, qui avait lieu au 1031, un auditoire de l’Université de Lausanne où j’ai appris à enseigner. C’était émouvant, je l’ai caché sur le moment, mais c’est là que j’ai donné mes premiers cours comme assistante. Il m’a fallu quatre ans pour évacuer le stress de l’enseignement. Les mises en échec de l’école dans certaines situations sont éprouvantes. On se sent nous-mêmes parfois largement insuffisants dans ces moments-là. Il faut alors redonner aux enseignants cette force et cette confiance. Ce qui aide, ce sont ces moments magiques où on voit le déclic sur le visage de l’élève qui comprend. C’est ce qui me manque depuis que j’ai arrêté d’enseigner, en juin.

– Comment allez-vous regagner la confiance des enseignants?

– Comme je l’ai dit en conférence de presse, je vais conduire ce département en les associant ainsi que leurs directions de manière adéquate. Avec bienveillance et confiance.

– Mais concrètement, qu’allez-vous faire?

– La confiance, ça ne se décrète pas, ça se mérite. D’abord, en mettant en place des projets qui répondent à leurs besoins et aux besoins des élèves tout en gardant une conduite générale cohérente. Et pour cela, il faut aller prendre la température dans les salles des maîtres et dans les classes.

– Vous irez en personne sur le terrain?

– Oui, je vais me rendre dans une quinzaine d’établissements, mais je ne tiens pas à médiatiser ces visites. Je vais aller dans les conférences des maîtres, dans les établissements multisites, dans les classes où les maîtres enseignent à deux niveaux, dans les conseils pédagogiques, dans les classes d’accueil, et là où sont mis en place les projets pilotes des mesures socio-éducatives, etc.

– Quelle culture comptez-vous insuffler au Département, qui a la réputation d’être directif, censeur et bureaucratique?

– Pour moi, ce qui compte par-dessus tout, c’est la relation humaine entre les enseignants et les élèves. Aucune directive, aucun livre scolaire ne peut la remplacer. Dans le domaine du numérique ou des mesures socio-éducatives, par exemple, il faut laisser venir les initiatives. C’est l’enseignant qui comprend le mieux quel type de projet il faut mettre en place. Ça ne sert à rien d’imposer un plan pluriannuel d’utilisation de matériel numérique. Il y aura des espaces pour la conduite de projets du bas vers le haut, et il y aura un espace de conduite politique, avec la vision que l’on veut donner à la formation. C’est un équilibre, l’un et l’autre ne sont pas du tout incompatibles.

– Faut-il s’attendre à du changement dans l’organigramme du Département?

– J’accorde de l’importance à la stabilité, dans l’administration y compris. Mais s’il y a des raisons structurelles pour changer l’organisation des services, on le fera. Des réflexions sont en cours à ce sujet, car beaucoup de dossiers concernent à la fois trois services: les Directions générales de l’enseignement obligatoire et postobligatoire ainsi que le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation.

– Allez-vous mettre sur le métier la loi sur le personnel enseignant, et ainsi régler ces vieilles disparités salariales entre les maîtres du secondaire et ceux du primaire, qui sont moins bien payés?

– Il est trop tôt pour le dire. C’est un sujet conséquent, et ça ne fait que six semaines que je suis en fonction: ce qui était prioritaire, c’était de préparer cette rentrée scolaire. Le programme de législature est en phase d’élaboration, il sera rendu public en novembre et il ne dépend pas que de moi.

– Un projet pilote socio-éducatif est lancé dans six établissements scolaires pour cette rentrée. Comptez-vous engager des éducateurs dans les collèges?

– La question doit être étudiée. Les mesures socio-éducatives que nous voulons renforcer se déclinent sur six projets différents. Certains consistent à mettre en place du coaching pour les enseignants, comme pour les élèves. Il faut aussi identifier la nature du problème de l’élève qui pose des difficultés. Cela peut être des difficultés d’apprentissage ou de comportement, les unes pouvant entraîner les autres. Des programmes existent déjà, comme les MATAS (ndlr: modules d’activités temporaires et alternatives à la scolarité) où l’on casse le rythme scolaire pour mettre l’élève quelque temps ailleurs, dans un cadre plus calme, ou des projets culturels pour les sensibiliser à la musique ou au théâtre et rompre avec la routine scolaire ou encore de l’accompagnement familial. L’important est de comprendre que nous n’allons pas donner des ordres sur ce qui doit être fait dans le domaine socio-éducatif: nous allons partir des expériences sur le terrain et accompagner, avec un pilotage politique clair, la mise en place de nouvelles mesures.

– Vous voulez que l’école travaille davantage avec l’informatique. Or, le règlement sur l’aménagement intérieur des classes reste en panne faute d’entente entre le Canton et les Communes. Qu’allez-vous faire?

– Pour moi, il est fondamental de ne pas emmancher cette question de l’informatique à l’école en partant de l’équipement. En France, par exemple, l’éducation nationale a distribué des tablettes à tous les élèves et certaines restent dans les cartons… C’est sous-estimer le thème du numérique que de l’empoigner en pensant d’abord à l’équipement. Car le numérique est un changement fondamental qui transcende notre manière de penser, de nous concentrer. Cela change notre relation à l’intime, notre relation à l’espace public. La question n’est pas de savoir si l’école va être digitale ou pas: tous les pans de la société sont concernés. Les caissières, les taxis, les gens en général avec les générations de smartphones qui se succèdent. Dans ce contexte, l’école est forcément influencée.

– L’école ne peut-elle pas rester sur les contenus qu’il faut apprendre?

– L’école apprend à comprendre la réalité! C’est sa fonction première et la réalité sociale d’aujourd’hui, c’est qu’il faut prendre en compte la question du numérique. L’école donne des connaissances, or cette connaissance-là est fondamentale dans ce monde. A partir de là, la question est de savoir qui va engager nos élèves dans le numérique. Est-ce que ce sera Swisscom, Google ou les pouvoirs publics? Ce sont à ces derniers d’apprendre le numérique aux enfants. De même que les parents doivent aussi réfléchir à la question.

– Vous parlez d’un bond en avant à accomplir. L’école vaudoise a-t-elle pris du retard?

– C’est aujourd’hui le bon moment pour empoigner ce dossier. Nous en sommes au stade où nous pouvons voir ce qui a été fait ailleurs, dans les autres cantons et les autres pays, s’en inspirer ou veiller à ne pas reproduire les mêmes erreurs. L’important sera de coupler la volonté de développer l’informatique à l’école à celle de renforcer les interactions humaines et l’apprentissage des matières. (24 heures)