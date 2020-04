La découverte d’un trésor vire au cauchemar judiciaire

Le début de l’histoire paraît banal. Un homme se balade avec son chien sur un terrain en chantier à Saint-Prex. La suite devient rocambolesque et donne aujourd’hui encore du fil à retordre à la justice vaudoise. Ce 24 novembre 2016, le regard du flâneur est attiré par des reflets jaunes sur le sol. Des pièces d’or. Il remue la terre avec ses pieds. Il en trouve d’autres. Des milliers de pièces d’or.

La nuit qui suit, le promeneur retourne fouiller, jusqu’à 4h ou 5h du matin. Le lendemain, il revient sur place vers 22h, équipé d’un outil de jardin. La récolte dure jusqu’à 3h du matin. Au soir du samedi 26 novembre, l’homme se rend à la police. Il lui remet 2700 pièces.

Mais ce n’est pas tout. Pendant ses recherches nocturnes, il avait encore déniché deux sacs pleins et fermés par une ficelle. Il en avait réparti le contenu dans sept bocaux, qu’il avait emportés en voiture dans le Jura et cachés en trois lieux dissimulés au moyen de pierres et d’écorces. Le 29 novembre, il raconte tout aux policiers qui découvrent alors 2174 pièces supplémentaires. Le montant du trésor, formé en vrac de vrenelis, de napoléons et autres pièces, est par la suite estimé à 1,3 million de francs.

Amassé entre 1924 et 1954

Le tout est rendu aux deux propriétaires, qui ignoraient l’existence du magot. L’enquête révèle que leur grand-père l’avait amassé et caché entre 1924 et 1954. «Il avait bien gagné sa vie», précise le Tribunal cantonal, dans un arrêt du 14 février 2020. Car cette histoire romanesque a tourné au cauchemar judiciaire. En décembre 2017, plus d’un an après les faits, les propriétaires déposent une plainte pénale contre le découvreur du trésor. Ils lui reprochent de s’être introduit sans droit sur le terrain et d’avoir caché une partie du butin.

Le Ministère public refuse d’entrer en matière car il juge la plainte tardive. Mais le Tribunal cantonal le force à ouvrir une enquête. Elle se déroule de manière tortueuse. Le promeneur obtient la récusation de la procureure. Alors que le prévenu affichait son droit au silence, la magistrate avait en effet exercé une pression en préjugeant d’une issue défavorable pour lui. Quand une nouvelle procureure est nommée, patatras: le procureur général doit la dessaisir du dossier car certains de ses proches sont des amis de l’avocat des plaignants.

L’affaire est en fin de compte classée le 8 novembre 2019: même si le Ministère public juge le prévenu coupable de vol, la restitution du trésor vaut l’abandon des poursuites. Mais la note présentée au promeneur, considéré comme responsable de l’enclenchement de la procédure en raison de son comportement, contient un montant de 17'500 fr. rien que pour les frais d’avocat des plaignants. Le découvreur du trésor a saisi le Tribunal cantonal, qui a épluché la facture de l’homme de loi. Et a rendu des conclusions sévères: «Un examen de la liste des opérations produite par le conseil des plaignants laisse apparaître de nombreuses anomalies.» Il a réduit cette facture à 5200 fr..

Gratification contestée

L’histoire laisse un goût amer au promeneur, ainsi que le relève son avocat: «Mon client n’avait aucune volonté de soustraire les pièces. Le premier procureur n’avait d’ailleurs vu aucune infraction dans cette affaire. En outre, la plainte pénale a été déposée au moment où mon client a voulu faire valoir ses droits sur une gratification telle que la loi la prévoit et qui peut aller jusqu’à 50% du montant. Des ouvriers avaient aussi ramassé des pièces mais ils n’ont pas été poursuivis. Il y a deux poids, deux mesures», déclare Me Patrick Michod.

«Le droit à une gratification dépend en particulier de la bonne foi de celui qui la réclame. Il était donc nécessaire de faire établir la culpabilité de R. (ndlr: le promeneur) par la voie d’une instruction pénale», rétorque l’avocat des propriétaires, Me Jean-Philippe Heim. Il relève que ses clients ont de leur côté fait l’objet d’une plainte pour dénonciation calomnieuse, qui a été classée. La question de la gratification fait encore l’objet d’une procédure civile qui s’annonce complexe. Les propriétaires contestent que les pièces d’or forment un «trésor», au sens juridique du terme, dont la découverte mériterait une récompense.