La défense met en doute les attouchements reprochés à un moniteur de colonie

«Il faut libérer non seulement mon client, mais aussi ces familles et ces enfants de ces paroles qui les emprisonnent.» Me Gilles Monnier a demandé jeudi l’acquittement pur et simple du jeune moniteur de colonie de vacances accusé d’attouchements sur trois fillettes de 10 ans en 2015. Si la Cour devait se forger une conviction en fonction de la véhémence et de la durée des plaidoiries, celle du défenseur l’emporterait.

Me Monnier s’est exprimé pendant plus de deux heures face à un Tribunal pénal en configuration minimale. La Cour est en effet constituée de la seule présidente. Plus encore, et cela a été relevé par une avocate des plaignantes, le siège du procureur est resté vide durant ce procès. Le Ministère public, dont le rôle est de représenter l’accusation devant le tribunal, n’a pas souhaité intervenir en audience dans cette affaire pourtant si sensible.

L’audition mercredi du psychiatre parisien Paul Bensussan, mandaté par la défense, a mis le feu aux poudres. Longuement interrogé sur l’expertise de cette affaire qu’il a réalisée à la demande de la défense, ce spécialiste très connu des cas de délinquance sexuelle a laissé entendre que les fillettes, qui ont admis s’être concertées, pouvaient avoir recontextualisé des événements qui n’ont rien de répréhensibles.

Au côté des plaignantes, Mes Coralie Germond, Inès Feldmann et Félicien Monnier se sont insurgés contre les observations du psy. Il se serait, par ses appréciations, substitué à la présidente du tribunal. À leurs yeux, il est inimaginable que certains actes décrits par les enfants soient le fruit de leur imagination ou de fantasmes.

Une chose est sûre: il s’est passé quelque chose dans cette colonie. Me Monnier relève cependant que «les enquêteurs spécialisés de la police n’ont pas trouvé d’éléments permettant d’affirmer ou d’infirmer ce qui s’est vraiment passé entre ce moniteur et ces enfants. En cas contraire, on aurait certainement entendu ces policiers à l’audience.»

La défense considère que tout est parti de l’une des fillettes, qui était à ce camp pour la première fois. Elle aurait trouvé inadéquat des gestes de ce moniteur auxquels ses copines ne voyaient rien à redire. Selon l’avocat, il y aurait eu ensuite une sorte de «contamination» dans la chambre qu’elles occupaient ensemble et qui n’a pas dépassé ce cadre.

Gilles Monnier observe par ailleurs que l’expertise psychiatrique de son client rejoint les conclusions de l’enquête de police. Au-delà de l’immaturité du prévenu, l’expert n’a pas pu mettre en évidence des éléments allant vers une déviance des préférences sexuelles. «Si les psys parlent d’un risque de récidive, ils précisent que cela ne vaut que si les faits reprochés étaient retenus.»

Verdict la semaine prochaine. (24 heures)