La dernière journée de PYM

Après quatorze ans et cinq mois passés entre les murs des bureaux de l’avenue des Casernes, Pierre-Yves Maillard a remis les clés à sa successeur Rebecca Ruiz. Officiellement, il ne sera plus chef du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud dès les premières heures, samedi matin. (24 heures)