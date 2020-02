La diaspora afghane lutte pour se trouver une unité

Ils étaient plus de 400, serrés par l’émotion, dans le petit village de Baulmes, à la mi-janvier. Des vieux notables issus des puissantes ethnies des environs de Kaboul aux jeunes ouvriers venus des montagnes de Bâmiyân. Malgré les différences, cette assemblée se tenait d’un seul corps aux côtés de la famille de la jeune Sara, 17 ans, tuée au bord du lac à Yverdon par son petit ami, lui aussi Afghan.

A relire: Vague d’émotion après les aveux de l’ami de Sara

Un drame qui a rappelé au grand public la présence de ces immigrés, discrets, intégrés voire adoptés dans les villes et villages vaudois. «Plus personne ici ne parle de l’Afghanistan», confie Abdul Ghani Jalaly, pilier de la diaspora: chimiste russophone, arrivé en Suisse en 1989, avant que son frère, général trois étoiles, soit victime d’un attentat au pays. Il se revendique depuis, avec humour, premier Afghan à avoir vécu dans le canton du Jura.

Abdul Ghani Jalaly (à dr.) a attendu vingt ans pour décrocher un permis C. Des années qu’il essaie, avec des hauts et des bas, de rassembler générations et cultures.

«Les conflits en Syrie ou ailleurs nous ont relégués au second plan. Pourtant, là-bas, les gens continuent de mourir et de fuir.» Notamment en Suisse. En cinq ans, le nombre d’exilés sur le sol vaudois a triplé, frisant les 1400 ressortissants, selon les derniers chiffres officiels, tous statuts de séjour confondus. La diaspora s’estime, elle, à plus de 5000 dans le canton. Une façon peut-être de rappeler que les Afghans figurent depuis des années dans le top 5 des demandes d’asile.

Cette communauté est toutefois écartelée comme jamais, et en quête de repères. Le résultat rare de 40ans de guerre et d’exil. Aux intellectuels qui sont venus ici en fuyant les Russes se sont ajoutés les familles fuyant les talibans et, désormais, ceux qu’ils appellent «les poussières de la guerre». Des jeunes, souvent mineurs et isolés, débarqués dans la foulée de la crise migratoire de 2015.

Le copain de Sara était l’un d’eux. Il a trouvé une échappatoire dans la bouteille et le cannabis. D’autres auraient sauté par la fenêtre. Akhtar Sarwari, lui, s’en est tiré. Arrivé pour faire des études et espérer faire venir sa famille, il est maintenant serveur dans un restaurant lausannois et rêve d’avoir un jour son propre café. «C’est vite fait de mal tourner, lâche-t-il. Il y a le mal du pays, tous les jobs qu’on vous refuse même si vous êtes un bon travailleur, le fait de devoir vivre avec 10 francs par jour et l’instabilité du permisF que reçoivent 80% d’entre nous. Sans aide, c’est dur.»

Clivage générationnel

Et cette aide, les nouveaux arrivant regrettent de ne pas l’avoir toujours trouvée chez leurs aînés. Tandis que les patriarches trouvent que les derniers arrivés prennent trop de liberté en accédant à l’Europe. Un clivage générationnel classique, à peu de chose près. «Ça, on a toujours eu», sourit Akhtar Sarwari. «La première chose que j’ai faite, c’est essayer de trouver la communauté», raconte Zahedi Asif, parti après que les talibans l’ont emprisonné parce qu’il s’était rasé la barbe. Il poursuit: «Le problème, c’est qu’ici je n’ai même pas réussi à monter une équipe de foot. Essayez de faire cotiser des gens qui n’ont plus 5 francs à la fin du mois! Là, on a un groupe WhatsApp pour s’entraider en cas de coup dur. Mais ça ne suffit plus. On doit passer au stade d’après.»

Ce stade, c’est le centre communautaire. Une solution miracle qui est sur les langues depuis des mois, et pour laquelle les Afghans veulent maintenant demander l’appui des pouvoirs publics. «On ne veut pas critiquer l’EVAM (ndlr: l’Établissement vaudois d’accueil des migrants), ils font déjà beaucoup. Mais au bout d’un moment, apprendre à faire un CV et faire 2h de cours de français par jour, ce n’est pas assez pour décrocher un job dans un pays dont on ne connaît pas le système, souligne Akhtar Sarwari. Et c’est là qu’on peut s’entraider.»

Un centre permettrait surtout de réconcilier une communauté dans laquelle des tensions interethniques se ravivent de temps à autre. Par exemple quand la relation entre un jeune Pachtoune et une jeune Hazara fait grincer des dents, à cause d’une blague qui tourne mal, ou quand quelqu’un a le malheur de parler politique. «Tout le monde ici vit en paix, rassure Abdul Ghani Jalaly. Mais c’est vrai que réconcilier enfin les gens passe par des mariages, les mariages ça commence par des fêtes, et pour ça il nous faut un point de rendez-vous. Un endroit pour cuisiner, pour oublier la guerre, et où on pourrait prendre un café avec un jeune qui tournerait mal.»

«À nous de nous bouger»

Un centre culturel pour tout résoudre, vraiment? «Non. Mais ce serait déjà un début. Les Afghans ne vont pas à la mosquée. La religion, on en a eu assez je crois. Il n’y a plus vraiment d’endroit de rencontre. Parfois, on découvre que la pharmacienne du coin est Afghane et on ne la connaissait même pas.» Il ajoute: «Nous connaissons nos points faibles. Le travail d’intégration, c’est aussi à nous de le faire.»

Ce que les Afghans imaginent aussi comme une vitrine culturelle pour le public n’est cependant pas encore pour demain. Chez les élus et les professionnels de l’asile, on loue autant qu’on doute de ces projets qui peuvent aussi reproduire, en Suisse, des clivages ou des schémas traditionnels qu’on préférerait faire évoluer. Akhtar Sarwari hausse les épaules et termine son thé noir sur l’esplanade du Flon. «Tout le monde veut s’intégrer ici et vivre en paix. C’est à nous maintenant de nous bouger. Qu’on laisse de meilleures chances pour la génération qui suivra.»

L’EVAM veut mieux suivre les mineurs non accompagnés

«Des bombes à retardement, loin d’être encadrés de façon adéquate, et on le savait.» Les professionnels de l’intégration sont encore aujourd’hui critiques sur la gestion de la crise migratoire de 2015 par le Canton, notamment en ce qui concerne les mineurs non accompagnés (MNA). Leur nombre avait été multiplié par quatre en quelques semaines et ils s’étaient retrouvés dans des foyers ouverts dans l’urgence, avec un nombre d’éducateurs jugé insuffisant. Parmi ces mineurs, il y avait celui qui est devenu le meurtrier de la jeune Sara. Il aurait fait plusieurs séjours pour recevoir des soins psychiatriques. L’EVAM se refuse à tout commentaire.

Un concept socio-éducatif de 108 pages a toutefois été élaboré dans la foulée de la crise et adopté la semaine dernière par le Conseil d’État. Dans les grandes lignes, il clarifie l’organisation des foyers ainsi que le rôle des intervenants et des structures susceptibles de jouer un rôle. Rédigé par le Service de protection de la jeunesse et l’EVAM, le document prévoit de mettre en place un suivi individualisé de ces jeunes en rupture et au parcours souvent traumatique.

Un accent est mis sur le profil psychosocial du mineur et sur la transition au-delà de la majorité. Les professionnels sont appelés à identifier en parallèle tant les ressources du jeune migrant que ses facteurs de risque. C’est à un éducateur de référence (et un coréférent) d’assurer l’accompagnement et la coordination des mesures. ll est prévu qu’il y ait un éducateur pour trois jeunes. Le Canton affirme que ce concept n’induira pas de dépense supplémentaire.