La gauche veut une loi sur les cadeaux aux élus

Les voyages d'élus vaudois payés - intégralement ou en partie - par le milliardaire Frederik Paulsen ont inspiré une motion déposée par le député Vert Raphaël Mahaim mardi ainsi qu'une interpellation du Parti socialiste.

Signée par les représentants de divers groupes politiques, le texte demande de légiférer sur les règles prévalant en matière d'acceptation de cadeaux et d'invitations. «Le Conseil d'État ne dispose que d'une directive sur ce sujet, qui s'applique d'ailleurs à toute l'Administration cantonale, sans qu'il soit clair si elle concerne aussi le Grand Conseil, relèvent notamment les Verts. Ces règles mériteraient d'être précisées et ancrées au niveau légal.»

La motion demande au Conseil d'État de proposer «un projet de loi qui pose un cadre clair et transparent quant aux cadeaux et autres avantages qui peuvent être acceptés par les élus dans l'exercice de leur fonction.» «Le flou et la confusion semble alimenter une certaine forme de méfiance à l'égard de la classe politique», disent les écologistes.

Du côté du PS, une interpellation demande «au Conseil d’État de faire toute la lumière sur les processus décisionnels relatifs aux voyages officiels des élu-e-s et des cadres de l'administration cantonale.» Il s'agira ainsi de «présenter l’ensemble des règles, procédures et sanctions éventuelles en lien avec les tâches de représentation effectuées par les élu-e-s et les cadres de l’administration à l’étranger.»

Pour rappel, le ministre PLR des Finances Pascal Broulis et la conseillère aux Etats PS Géraldine Savary font l'objet d'«investigations préliminaires» par le procureur général après les révélations de la presse sur leurs voyages en Russie avec le patron de la société Ferring. La conseillère nationale socialiste Rebecca Ruiz a aussi dû se justifier sur deux invitations passées. Le député d'Ensemble à Gauche Yvan Luccarini a aussi demandé à la Commission de gestion d'ouvrir une enquête et de consacrer un rapport spécial aux pérégrinations russes de Pascal Broulis. (24 heures)