La grève du climat fait parler d'elle sur les réseaux sociaux

La grève du climat à Lausanne:

« Plus chaud, plus chaud, on est plus chaud que le climat... » Les slogans sont toujours aussi forts en cette 5e mobilisation pour le climat à #lausanne #GreveDuClimat #GreveMondialePourLeClimat #ClimateStrike @CHYouth4Climate pic.twitter.com/JN61gHnSEl — Fabien Grenon (@FabienGrenon) May 24, 2019

A près de deux semaines de la grève féministe du 14 juin, ce sont des femmes qui prendront la parole aujourd’hui à la Riponne. La grève pour le climat durera jusqu’à 17h à Lausanne #GreveDuClimat #grevefeministe pic.twitter.com/8ok5DQUXrN — Maude Richon (@Maude_Richon) May 24, 2019

Bonjour! Pour rappel, une manifestation traversera le centre de Lausanne ce vendredi. Voici son itinéraire. #GreveDuClimat #Lausanne pic.twitter.com/xWXBZkW4TG — Sécurité Lausanne (@LausanneSE) May 24, 2019

La grève du climat dans le monde:

The Auckland #ClimateStrike in action. It’s large and it’s loud, and the call is for Govt to #wakeup and get on with real climate action! #SchoolStrike4Climate #FridaysForFurture pic.twitter.com/m2mSXZcgkv — Greenpeace NZ (@GreenpeaceNZ) May 24, 2019

#ClimateStrike now in Hamburg: power to the people, now! What do we want - climate justice, now!! #FridaysForFuture pic.twitter.com/cA3w9I6xQe — Stephanie Toewe (@SToewe) May 24, 2019