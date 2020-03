La guerre au coronavirus dans les lieux publics

C’est une vidéo peu ragoûtante qui a fait le tour des réseaux sociaux. La scène se déroule dans une rame du métro à Bruxelles. On y voit un homme, masque de protection au visage, qui porte soudain les doigts à sa bouche avant d’enduire une des barres de sa salive. Visiblement en état d’ivresse, il a été appréhendé par la police. La rame a été retirée de la circulation par précaution, et totalement désinfectée.

Il n’est pas nécessaire d’avoir vu cette vidéo, elle-même devenue virale, pour ne pas se demander, en ces temps de propagation galopante du coronavirus, où donc nous posons les mains. Car le virus peut rester actif sur différentes surfaces, en fonction du type de matériau. Des études parlent de quatre heures sur le cuivre, de vingt-quatre heures sur le carton, de trois jours maximum sur le plastique et l’acier, de quatre sur le bois et le verre. Alors qu’en est-il par exemple dans les transports publics? Et dans les grandes surfaces? Quid des caddies?

Aux Transports publics lausannois, on a sorti l’artillerie lourde. «Tous nos véhicules font l’objet d’un nettoyage mécano-chimique quotidien le soir, à leur retour au dépôt. Cela se fait avec du produit désinfectant», explique le service de presse des TL. Un nettoyage intensif cible particulièrement les points de contact tels que les mains courantes, les boutons pour monter et descendre, les poignées d’appui… Sont aussi désinfectés les postes de conduite des bus (volant, boutons, pupitres) et des cabines du LEB. Et pour les clients? «Les portes arrière de nos véhicules sont ouvertes manuellement par les conducteurs à chaque arrêt afin que les voyageurs n’aient pas à actionner le bouton d’ouverture.»

Caissières au front

À relever encore que le Canton a décidé de désinfecter tous les jours les rares classes encore ouvertes qui accueillent les enfants sans solutions de garde, ainsi que les sanitaires. «Profiter de l’absence des élèves pour se lancer dans une désinfection massive de toutes les écoles n’est pour l’heure pas une priorité», assure le Canton.

Du côté des magasins, la lutte contre le virus a pris de l’ampleur. Coop informe avoir mis en œuvre son «plan de pandémie», qui implique une information aux collaborateurs sur les mesures d’hygiène. Des désinfectants leur ont été fournis pour les mains, ainsi qu’à la clientèle, comme constaté dimanche. «Nous avons intensifié le nettoyage quotidien, qui comprend également les guichets automatiques, les terminaux de point de vente et les paniers d’achat», indique le service de presse.

À la caisse, des affiches exhortent désormais la clientèle à respecter la distance sanitaire de 2 mètres. La ligne tracée au sol ne peut être franchie si deux clients sont déjà affairés à la caisse. C’est là que l’on observe parfois des tensions. «Respectez cette distance, s’il vous plaît», répétait une caissière, lundi, en rappelant aux clients indélicats qu’elle était bien obligée d’être à son poste de travail. Coop ne prévoit toutefois pas d’écran visant à protéger les caissières, ni de masques, ne serait-ce que pour rassurer son personnel. «L’Office fédéral de la santé publique ne recommande pas aux personnes en bonne santé de porter des masques», justifie Rebecca Veiga, porte-parole.

Migros produit son gel

Migros laisse également le port du masque aux malades et au personnel médical. Mais le distributeur annonce que des panneaux de plexiglas seront prochainement installés aux caisses afin de protéger son personnel. Là aussi, les produits désinfectants sont de mise. «Actuellement, nos magasins sont nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour, notamment aux points de contact tels que caisses en libre-service ainsi que paniers et caddies pour les courses», indique le porte-parole de Migros, Tristan Cerf. Et qu’en est-il des produits proposés en vrac? «En l’état actuel des connaissances scientifiques, il est peu probable que l’agent pathogène puisse être transmis à l’homme par l’intermédiaire des denrées alimentaires. Les produits alimentaires, même ceux qui sont vendus en vrac, peuvent être consommés sans crainte», assure-t-il.

Face à la pénurie de produits de désinfection pour les mains, Migros annonce toutefois qu’elle s’active à en fabriquer elle-même. Les 100'000 employés du groupe ont reçu leur flacon de gel hydroalcoolique. Les clients vont en bénéficier. «Nous avons lancé une production spéciale de désinfectant par l’industrie Migros de façon à pouvoir fournir dans les prochains jours de quoi se nettoyer les mains dans nos points de vente», dit Tristan Cerf.

Partout, il faut s’adapter et prendre des mesures

Restauration Suite à la décision de fermeture des restaurants et bars, GastroVaud informe ses membres que «les restaurateurs peuvent vendre ou donner leurs stocks de marchandises». Pour ces produits non entamés, étiquetés et respectant la chaîne du froid, l’association propose notamment de contacter les institutions sociales de sa région.

Fleurs Également périssables, les fleurs coupées sont menacées. La campagne œcuménique de Pain pour le prochain et Action de carême se retrouve avec 80000 roses sur les bras. Elles devaient être distribuées samedi. Leur sort est incertain. Une campagne virtuelle est en préparation.

Opticiens Lunettes et lentilles de contact étant un bien essentiel, les magasins d’optique sont exclus de la fermeture, annonce Optiquesuisse. Le fonctionnement est toutefois réduit au strict minimum et les instructions du personnel et mesures d’hygiène doivent être suivies.

Dentistes Les dentistes ont aussi limité leurs interventions aux nécessités absolues. Tous les autres rendez-vous seront reportés, a indiqué mardi la Société suisse des médecins-dentistes.

Pharmacies Les pharmacies prennent des précautions, comme l’installation de cloisons de plexiglas, a informé mardi PharmaSuisse. Les pharmaciens ont aussi rappelé que les masques de protection sont réservés aux personnes malades, mais que des solutions désinfectantes étaient de nouveau disponibles dans plusieurs enseignes.

Manifestations L’annulation des rendez-vous printaniers se poursuit, comme le prochain slowUp du lac de Morat (26 avril).